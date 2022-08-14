В Сети вновь рассказали о проекте «Русский Прадо» от «УАЗ»

Первая информация о том, что компания «УАЗ» готовит новый внедорожник, появилась еще в 2019 году. Тогда предполагалось, что модель заменит «Патриот», а в качестве неофициального названия для новинки журналисты придумали имя «Русский Прадо». Практически весь путь разработки автомобиля сопровождался проблемами, которые заставляли переносить проект все дальше и дальше. В конечном счете из-за финансовых проблем он был заморожен.

Несмотря на секретность разработки, периодически в российских сертификационных органах мелькали отдельные детали экстерьера и интерьера, которые «УАЗ» патентовал для своего нового вездехода.

Судя по тем изображениям, автомобиль должен был получить существенно видоизмененный дизайн по сравнению с обычным «Патриотом». Из внешних панелей последнего нетронутыми остались бы только двери, передняя стойка кузова и панели крыши.

Что касается агрегатной части, то модернизации подверглась бы и она. Предполагалось, что под капот «Русского Прадо» будут устанавливать 2,5-литровый 145-сильный «атмосферник», 2,3-литровый «наддувный» 150- и 170-сильный мотор, а также 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit. Связку этой линейке должна была составить механическая трансмиссия фирмы BAIC и АКПП Punch Powerglide от «Патриота».

Разработка модели зашла настолько далеко, что к 2020 году двигатели для «Русского Прадо» уже были готовы и вышли на этап испытаний, дизайн кузова был полностью согласован, а мелкие детали, начиная от фар и заканчивая комплектующими салона, запатентованными.

Комментируя ход работ в Sollers обещали, что внедорожник подготовят к концу 2021 года, но уже в середине 2020-го появились первые слухи о финансовых проблемах Ульяновского автозавода, а январе 2021-го работы над «Русским Прадо» были полностью остановлены.

Проект был отправлен в «долгий ящик», а с учетом нынешних обстоятельств, о его возобновлении в том виде, в котором он был изначально, говорить уже не приходится.