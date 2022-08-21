Автоэксперты назвали самые крепкие автомобили, которые можно купить в России

Для российского покупателя, который приобретает автомобиль на вторичном рынке страны, надежность порой является ключевым фактором при выборе той или иной модели. Редакция Daily-Motor.Ru провела опрос сотрудников российских сервисов по ремонту машин, выяснив, какие автомобили они считают самыми крепкими.

Самым надежным автомобилем на российском вторичном рынке оказалась Toyota Corolla 10 поколения. По словам большинства автомехаников, на долю этой модели приходится минимальное количество поломок. Беспроблемность «Короллы» подтверждается еще и тем, что этот автомобиль является самой популярной машиной в мире. В России чаще всего встречаются Corolla с двигателем 1,6-литра мощностью 124 лошадиные силы. Есть варианты и с 1,4-литровым мотором, но их гораздо меньше.

Механическая и автоматическая трансмиссии модели – надежны как часы, тогда как роботизированная коробка считается проблемной, поэтому такие варианты «Короллы» сервисмены рекомендуют обходить стороной.

Вторую позицию поделили между собой Renault Logan и Renault Sandеro. Обе модели являются бестселлерами и завоевали доверие россиян своей крепкостью и неубиваемостью даже российскими дорогами. Автомобили отличаются лишь дизайном и форм-фактором, но технически являются аналогами. Двигатели 1,4- и 1,6-литра считаются крайне надежными.

Из проблемных мест этих моторов сотрудники автосервисов называют только водяную помпу, которая может выйти из строя на пробегах до 100 тысяч км, а также постоянно текущие сальники распредвалов и коленвалов. Механическая и автоматическая трансмиссии хоть и являются достаточно надежными, но требуют к себе особого внимания и не любят активной езды (речь об АКПП).

При этом подвески Logan и Sandero – эталон надежности, что подтверждают многие автомобили после эксплуатации в такси с пробегами выше 500 тысяч километров, в которых большая часть деталей остается оригинальными.

Третье место среди самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке России досталось Honda Civic 8 поколения в кузове седан. Автомобиль даже по сегодняшним меркам может похвастать необычным внешним и внутренним обликом. Вместе с тем, ему досталась еще и фирменная японская надежность.

Так, среди самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой четырехдверки, специалисты автосервисов называют выход из строя рулевой рейки, а также опоры двигателя. При этом двигатели и трансмиссии «Сивика» считаются практически неубиваемыми.

Замыкают этот ТОП технические клоны Kia Rio и Hyundai Solaris. 1,4- и 1,6-литровые моторы этих корейцев не имеют явных недостатков. Их цепь ГРМ может похвастать ресурсом в 250 тысяч километров, а механическая и автоматическая трансмиссии выхаживают достаточно долго даже при агрессивной эксплуатации.

Из недостатков этих моделей сервисмены называют хрупкие катализаторы, которые имеют склонность к разрушению и попаданию их крошки в цилиндры, что в конечном счете приводит к задирам и недешевому ремонту силового агрегата.