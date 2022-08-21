В Сети показали новую Lada Vesta NG за 2 миллиона рублей

Фото: YouTube-канал VLGavto

В начале августа к дилерам «АвтоВАЗа» начали прибывать новые автомобили Lada Vesta NG из эксклюзивной партии, состоящей из 800 машин. Все они были собраны еще до февраля на заводе в Ижевске, который вскоре превратится в технопарк и выпускать «Весты» больше не будет. Как известно, каждому из дилеров (их насчитывается около 300) досталось примерно по 2 реформенных автомобиля.

Что интересно, официальные рекомендованные цены на новые Vesta NG «АвтоВАЗ» до сих пор не объявил. При этом машины уже активно продаются, поскольку в Сети периодически появляются сообщения о новых владельцах реформенных «Вест».

Одну их таких машин показали на YouTube-канале «VLGavto». Автомобиль серебристого цвета в комплектации Luxe находится на дилерской стоянке, ожидая своего покупателя.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 113 лошадиных сил, связку которому составляет вариатор.

По информации автора ролика, стоимость этой машины составляет около 2 миллионов рублей, что примерно соответствует тем прайс-листам, которые выставляют автосалоны на машины из лимитированной партии, поступившие к ним в августе.

Напомним, в этом году возобновления производства Lada Vesta, причем как в дореформенном варианте, так и новом, не предвидится. После долгих раздумий, продлившихся почти полгода, «АвтоВАЗ» принял решение о переносе производства своего флагмана с площадки в Ижевске на головной завод в Тольятти.

На переброс конвейера сейчас затрачены максимальные мощности концерна. Предполагается, что он будет завершен к 2023 году, а уже весной Lada Vesta в случае, если для нее найдут выпавшие из цепочки поставок комплектующие, сможет начать сходить с конвейера уже в полноценном режиме.