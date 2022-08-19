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В Сети показали, как мог бы выглядеть новый «Москвич Коррида»

От: Алексей Шмидт
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В середине этого лета в Сети начали «гулять» слайды с презентации «Москвичей», на которых были якобы продемонстрированы автомобили возрожденной советской марки. В дизайне тех машин угадывались черты китайских автомобилей компании JAC.

Информацию о возможной кооперации Московского автозавода с «поднебесной» компанией тогда назвали домыслами. Но независимых дизайнеров это уже не остановило. Взяв за основу один из показанных на слайдах автомобилей они нарисовали лифтбэк «Москвич Коррида».

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Автомобиль, которому предстоит стать конкурентом Lada Vesta, основан на китайском лифтбэке JAC Sehol Yao. В слайдах, утекших в Сеть, машина с удаленными шильдиками «Джак» фигурировала под названием «Модель III».

В КНР главной аудиторией Sehol Yao является молодежь. На принадлежность к такому классу автомобилей намекает спортивный экстерьер лифтбэка. Длина машины составляет 4780 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм, тогда как размер его колесной базы равен 2770 мм. 

Для сравнения, Yao на 91 мм длиннее, чем Skoda Octavia. Впрочем, на слайдах с презентации «Москвичей» его габариты оказались немного другими: 4770x1830x1500 мм и 2765 мм соответственно.

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Под капотом стильного лифтбека расположился полуторалитровый 4-цилиндровый «наддувный» мотор HFC4GC1.6E мощностью 184 л.с. Этот же двигатель, но «задушенный» до 150 л.с., стоит на кроссовере JAC S7 для российского рынка. 

На Sehol Yao ДВС работает в связке с шестикоростным «роботом». Судя по слайдам «Москвича», реалистичность которых уже успел опровергнуть главный технологический партнер Московского автозавода («КамАЗ»), отдачу мотора немного повысят – до 190 л.с. и 280 Нм. Привод машины – передний. 

Цены на лифтбэк, который может лечь в основу пока несуществующего «Москвича Коррида», в Китае начинаются с отметки в  98 тысяч 800 юаней или около 1 миллиона рублей. 

Насколько реалистичными окажутся показанные в Сети изображения, узнаем уже совсем скоро. Производство автомобилей на «Москвиче» планируют запустить этой осенью. 

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