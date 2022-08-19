В Сети показали, как мог бы выглядеть новый «Москвич Коррида»

В середине этого лета в Сети начали «гулять» слайды с презентации «Москвичей», на которых были якобы продемонстрированы автомобили возрожденной советской марки. В дизайне тех машин угадывались черты китайских автомобилей компании JAC.

Информацию о возможной кооперации Московского автозавода с «поднебесной» компанией тогда назвали домыслами. Но независимых дизайнеров это уже не остановило. Взяв за основу один из показанных на слайдах автомобилей они нарисовали лифтбэк «Москвич Коррида».

Автомобиль, которому предстоит стать конкурентом Lada Vesta, основан на китайском лифтбэке JAC Sehol Yao. В слайдах, утекших в Сеть, машина с удаленными шильдиками «Джак» фигурировала под названием «Модель III».

В КНР главной аудиторией Sehol Yao является молодежь. На принадлежность к такому классу автомобилей намекает спортивный экстерьер лифтбэка. Длина машины составляет 4780 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм, тогда как размер его колесной базы равен 2770 мм.

Для сравнения, Yao на 91 мм длиннее, чем Skoda Octavia. Впрочем, на слайдах с презентации «Москвичей» его габариты оказались немного другими: 4770x1830x1500 мм и 2765 мм соответственно.

Под капотом стильного лифтбека расположился полуторалитровый 4-цилиндровый «наддувный» мотор HFC4GC1.6E мощностью 184 л.с. Этот же двигатель, но «задушенный» до 150 л.с., стоит на кроссовере JAC S7 для российского рынка.

На Sehol Yao ДВС работает в связке с шестикоростным «роботом». Судя по слайдам «Москвича», реалистичность которых уже успел опровергнуть главный технологический партнер Московского автозавода («КамАЗ»), отдачу мотора немного повысят – до 190 л.с. и 280 Нм. Привод машины – передний.

Цены на лифтбэк, который может лечь в основу пока несуществующего «Москвича Коррида», в Китае начинаются с отметки в 98 тысяч 800 юаней или около 1 миллиона рублей.

Насколько реалистичными окажутся показанные в Сети изображения, узнаем уже совсем скоро. Производство автомобилей на «Москвиче» планируют запустить этой осенью.