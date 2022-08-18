В Китае раскрыли еще один Kia Sportage с нестандартным оснащением

Премьера пятого поколения кроссовера Kia Sportage состоялась еще в прошлом году. С тех пор корейский «паркетник» доехал практически до всех своих экспортных рынков, в том числе и российского, однако в Китае продажи модели до сих пор не стартовали. Этот недочет в «Киа» постараются исправить уже в ближайшее время, выведя в реализацию в «Поднебесной» новую генерацию «Спортейджа» с техникой, которая окажется недоступна в других странах.

Продавать Kia Sportage 5 в КНР будут параллельно с другим «Спортейдж» – кроссовером на базе третьего поколения с приставкой Ace.

Для китайских покупателей будет предложен такой же длиннобазный вседорожник, что и для США, Южной Кореи, Австралии и России (короткая версия доступна только в Европе).

Несмотря на идентичную колесную базу с глобальным кроссовером (2755 мм), длина китайского Sportage увеличится по сравнению с мировым вседорожником на 10 мм – до 4670 мм.

Кроме того, такому кроссоверу по умолчанию достанется «внедорожный» обвес в виде специальных бамперов и рейлингов на крыше, которые на других рынках предложены только в версии X-Line.

Что касается агрегатной части, то разница между китайским «Спортейдж» и глобальным будет заключаться и в ней.

Так, например, стартовая версия «поднебесного» кроссовера получит под капот 2-литровую бензиновую «наддувную четверку» мощностью 236 лошадиных сил, тогда как за пределами КНР у модели такого производительного мотора нет. Максимальная мощность заграничного Sportage составляет 190 л.с.

Вместе с тем, «паркетник» для Китая также можно будет выбрать с гибридной силовой установкой, в основу которой ляжет 150-сильный 2-литровый атмосферный мотор. На других рынках гибриды работают только на базе 1,6-литрового турбированного ДВС.

Будет ли у китайского кроссовера система полного привода – пока не уточняется.