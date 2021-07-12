Новое поколение кроссовера Kia Sportage Ace вышло в продажу

На китайском рынке стартовали продажи нового поколения кроссовера Kia Sportage Ace. Свежая генерация корейского «паркетника», представленного в апреле на автосалоне в Шанхае (Shanghai Auto Show-2021) уже добралась до всех дилеров в «Поднебесной».

Напомним, Sportage Ace заметно отличается от своего глобального собрата. В основе модели лежит удешевленная платформа предыдущего поколения мирового «Спортейджа».

Разницу можно заметить не только в техническом плане, но и внешне. Автомобиль получил оригинальную радиаторную решетку, иную светодиодную головную оптику, массивные бамперы и вертикальные задние фонари на LED-элементах, выполненные в стиле последнего Sorento.

В салоне «другого» Sportage установили цифровую панель приборов, современную «мультимедийку» с большим сенсорным дисплеем и блоком управления «климатом» без физических кнопок.

В линейку двигателей нового Kia Sportage Ace для КНР вошли 2-литровый атмосферный двигатель G4NJ мощностью 160 лошадиных сил, сочетающийся с «механикой» или 6-диапазонным «автоматом», а также полуторалитровый турбомотор на 200 «сил», агрегатированный 7-диапазонным «роботом» 7DCT. Привод – только передний.

Производством альтернативных «Спортейджей» налажено на совместном предприятии Kia и Dongfeng. Цены на них начинаются от 119 тысяч 900 юаней или 1 миллион 375 тысяч рублей по текущему курсу.