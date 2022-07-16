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Новый Kia Sportage для России: известны все цены (таблица)

От: Алексей Шмидт
Sportage Low 21.02.2022 1

Мировая премьера нового, пятого по счету поколения кроссовера Kia Sportage состоялась в середине 2021 года, а в декабре автомобиль пережил сертификацию в России, позволяющую начать его официальные продажи на нашем рынке. Впрочем, реализация корейской новинки с тех пор так и не стартовала, однако в начале 2022-го компания все же назвала базовую рекомендуемую цену на реформенный «паркетник». Теперь же оказался раскрыт полный прайс-лист на новинку, в котором стартовый ценник увеличился сразу на 22 процента.

Если в феврале корейцы заявили в качестве начальной стоимости модели 2 миллиона 329 тысяч 900 рублей, то теперь эта сумма увеличилась до 2 миллионов 850 тысяч рублей.

sportage 2023

Что касается самого «топового» исполнения нового Sportage, то за него и вовсе собираются просить порядка 4 миллионов 40 тысяч рублей.

На российском рынке сменивший генерацию корейский «паркетник» будет предложен с двумя вариантами бензиновых атмосферных двигателей: 2- и 2,5-литровым. Мощность первого составит 150 лошадиных сил, а связку ему составит шестискоростная механическая трансмиссия или АКПП.

Полный прайс-лист на кроссовер Kia Sportage 2023 (новое поколение) для России

Комплектация2.0 2WD MT6
2.0 2WD AT6
2.0 4WD MT6
2.0 4WD AT6
2.5 4WD AT8

Classic2 млн. 849 тыс. 900 руб. 2 млн. 949 тыс. 900 руб. ––– ––– –––
Comfort –––3 млн. 29 тыс. 900 руб.3 млн 69 тыс. 900 руб.
3 млн. 129 тыс. 900 руб. –––
Luxe –––3 млн. 124 тыс. 900 руб.
 –––3 млн. 224 тыс. 900 руб.
3 млн. 464 тыс. 900 руб.
Prestige ––– ––– –––3 млн. 414 тыс. 900 руб.
3 млн. 654 тыс. 900 руб.
Style ––– ––– –––3 млн. 609 тыс. 900 руб.
3 млн. 849 тыс. 900 руб.
X-Line ––– ––– ––– –––3 млн. 939 тыс. 900 руб.
X-Line+ ––– ––– ––– ––– 4 млн. 39 тыс. 900 руб.
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Более дорогой и мощный вариант будет иметь производительность в 190 л.с., а агрегатировать его планируют безальтернативным 8-диапазонным «автоматом». 

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Каким образом Kia намерена продавать новые «Спортейджи» в России, когда их сборка на заводе «Автотор» в Калининграде остановлена на неопределенный срок, пока неизвестно. Предполагается, что с учетом нынешнего спроса уже сошедших с конвейера этого предприятия машин (на складах с февраля ждут своего часа сотни таких автомобилей) хватит до конца года, а в последствии их могут начать поставлять из-за рубежа. 

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