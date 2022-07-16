Мировая премьера нового, пятого по счету поколения кроссовера Kia Sportage состоялась в середине 2021 года, а в декабре автомобиль пережил сертификацию в России, позволяющую начать его официальные продажи на нашем рынке. Впрочем, реализация корейской новинки с тех пор так и не стартовала, однако в начале 2022-го компания все же назвала базовую рекомендуемую цену на реформенный «паркетник». Теперь же оказался раскрыт полный прайс-лист на новинку, в котором стартовый ценник увеличился сразу на 22 процента.

Если в феврале корейцы заявили в качестве начальной стоимости модели 2 миллиона 329 тысяч 900 рублей, то теперь эта сумма увеличилась до 2 миллионов 850 тысяч рублей.

Что касается самого «топового» исполнения нового Sportage, то за него и вовсе собираются просить порядка 4 миллионов 40 тысяч рублей.

На российском рынке сменивший генерацию корейский «паркетник» будет предложен с двумя вариантами бензиновых атмосферных двигателей: 2- и 2,5-литровым. Мощность первого составит 150 лошадиных сил, а связку ему составит шестискоростная механическая трансмиссия или АКПП.

Полный прайс-лист на кроссовер Kia Sportage 2023 (новое поколение) для России

Комплектация 2.0 2WD MT6

2.0 2WD AT6

2.0 4WD MT6

2.0 4WD AT6

2.5 4WD AT8



Classic 2 млн. 849 тыс. 900 руб. 2 млн. 949 тыс. 900 руб. ––– ––– ––– Comfort ––– 3 млн. 29 тыс. 900 руб. 3 млн 69 тыс. 900 руб.

3 млн. 129 тыс. 900 руб. ––– Luxe ––– 3 млн. 124 тыс. 900 руб.

––– 3 млн. 224 тыс. 900 руб.

3 млн. 464 тыс. 900 руб. Prestige ––– ––– ––– 3 млн. 414 тыс. 900 руб.

3 млн. 654 тыс. 900 руб. Style ––– ––– ––– 3 млн. 609 тыс. 900 руб.

3 млн. 849 тыс. 900 руб. X-Line ––– ––– ––– ––– 3 млн. 939 тыс. 900 руб. X-Line+ ––– ––– ––– ––– 4 млн. 39 тыс. 900 руб.

Более дорогой и мощный вариант будет иметь производительность в 190 л.с., а агрегатировать его планируют безальтернативным 8-диапазонным «автоматом».

Каким образом Kia намерена продавать новые «Спортейджи» в России, когда их сборка на заводе «Автотор» в Калининграде остановлена на неопределенный срок, пока неизвестно. Предполагается, что с учетом нынешнего спроса уже сошедших с конвейера этого предприятия машин (на складах с февраля ждут своего часа сотни таких автомобилей) хватит до конца года, а в последствии их могут начать поставлять из-за рубежа.