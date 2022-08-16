ДомойАвтоновости сегодняСтало известно, каким будет полностью новый Lada Largus

Стало известно, каким будет полностью новый Lada Largus

От: Алексей Шмидт
Lada e Largus 2

Первые подробности о полностью новом Lada Largus, который должен получить название e-Largus, появились еще в августе, когда «АвтоВАЗ» подтвердил перепрофилирование своей площадки в Ижевске. С тех пор компания успела раскрыть некоторые подробности о перспективном проекте.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в основу автомобиля ляжет бензиновая версия Lada Largus. Выпускать планируют как минимум четыре исполнения e-Largus — пассажирское и коммерческое с двумя вариантами аккумуляторов. 

Электрический двигатель у «батарейного» Largus будет только один. Его расположат на передней оси. Силовой агрегат вместе с редуктором и инвертором интегрируют в штатный моторный отсек (включая часть блоков аккумуляторов), поэтому автомобиль будет переднеприводным. 

e largus

Остальные блоки Lada e-Largus установят под заднее сиденье, а на месте штатного лючка для заправки топливного бака будет красоваться порт для зарядки.

Согласно информации, заявленной «АвтоВАЗом», примерный запас хода электрического «Ларгуса» составит около 250 км.

Lada e Largus 3

Внешне от обычного Lada Largus его электро-модификации предстоит отличаться только «глухой» радиаторной решеткой, а главным новшеством в салоне станет использование автомобилем электроусилителя рулевого управления, который ранее применялся в модели Lada XRay Cross.

Информации о тяговых батареях e-Largus пока нет. Впрочем, если верить информации ряда СМИ, в качестве них должны выступить никель-кобальт-магниевый или литий-железо-фосфатный аккумулятор. 

Первые тестовые экземпляры электрического Lada Largus выпустят в 2023 году. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярные автомобильные вопросы:

В тренде:

Иран хочет восстановить производство «первого» Renault Logan за счет России

Углубившееся сотрудничество Ирана и России может затронуть не только отечественный автопром, но и автопром Исламской Республики. С таким заголовком вышла статья на тегеранском портале...

Компания Iran Khodro может выйти на рынок РФ с кроссовером Rira

Стали известны самые продаваемые автомобили в Казахстане

Новое поколение Suzuki Swift выехало на испытания

Новый Mitsubishi L200: первые изображения

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+