Стало известно, каким будет полностью новый Lada Largus

Первые подробности о полностью новом Lada Largus, который должен получить название e-Largus, появились еще в августе, когда «АвтоВАЗ» подтвердил перепрофилирование своей площадки в Ижевске. С тех пор компания успела раскрыть некоторые подробности о перспективном проекте.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в основу автомобиля ляжет бензиновая версия Lada Largus. Выпускать планируют как минимум четыре исполнения e-Largus — пассажирское и коммерческое с двумя вариантами аккумуляторов.

Электрический двигатель у «батарейного» Largus будет только один. Его расположат на передней оси. Силовой агрегат вместе с редуктором и инвертором интегрируют в штатный моторный отсек (включая часть блоков аккумуляторов), поэтому автомобиль будет переднеприводным.

Остальные блоки Lada e-Largus установят под заднее сиденье, а на месте штатного лючка для заправки топливного бака будет красоваться порт для зарядки.

Согласно информации, заявленной «АвтоВАЗом», примерный запас хода электрического «Ларгуса» составит около 250 км.

Внешне от обычного Lada Largus его электро-модификации предстоит отличаться только «глухой» радиаторной решеткой, а главным новшеством в салоне станет использование автомобилем электроусилителя рулевого управления, который ранее применялся в модели Lada XRay Cross.

Информации о тяговых батареях e-Largus пока нет. Впрочем, если верить информации ряда СМИ, в качестве них должны выступить никель-кобальт-магниевый или литий-железо-фосфатный аккумулятор.

Первые тестовые экземпляры электрического Lada Largus выпустят в 2023 году.