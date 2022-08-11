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Что об электрическом Lada e-Largus думают за границей

От: Михаил Романченко
e largus

В начале августа компания «АвтоВАЗ» выложила первые изображения новой модели, которой предстоит занять место Lada Vesta на конвейере Ижевского автозавода, отправившийся в простой еще этой весной. Автомобиль получил название e-Largus и представляет собой полноценный электромобиль, создаваемый на основе Lada Largus. Что о новинке тольяттинского думают за рубежом, в материале Daily-Motor.Ru.

Немецкая пресса во главе с авторитетным изданием «Auto Motor und Sport» высказывается об электрическом «Ларгусе» в саркастическом ключе:

«В России показали первый электромобиль «АвтоВАЗа», который пока носит статус прототипа. В его основе лежит древний Dacia Logan MCV». 

Lada e Largus 2

Впрочем, сам первый Logan MCV немцы хвалят, называя его неубиваемым автомобилем, который покинул рынок новых машин в Европе еще в 2013 году. Тем не менее, в России ему дали вторую жизнь, причем сразу электрическую.

Lada e Largus 3

А вот заявленный запас хода для e-Largus на отметке в 400 километров вызвал у немецких СМИ большие сомнения, поскольку сама платформа Dacia Logan MCV первого поколения «ни в малейшей степени не была электрооптимизирована».

Другая заметка о Lada e-Largus была опубликована американским изданием «CarsCoops». Свою статью журналисты начали со следующих строчек:

«Бренд Lada сейчас может находиться не в самом завидном положении, но это не помешало компании представить свой первый электромобиль в виде концепт-кара».

dacia logan van

Авторы материала напоминают своим читателям, что e-Largus построен на платформе B0 первого Logan, которую российские инженеры адаптировали для электромотора и аккумулятора неизвестных спецификаций. 

При этом вопросы у американских журналистов вызывает отсутствие в России инфраструктуры для подобных автомобилей. В частности, речь идет о количестве электрических зарядных станций. По мнению западной прессы, это может отбить охоту у покупателей приобретать «е-Ларгусы», даже если она появится.

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