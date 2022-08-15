Российский внедорожник Стрела — построен второй прототип

Военно-промышленная компания (ВПК) подготовила второй прототип небронированного рамного внедорожника Стрела. Официальная премьера шоу-кара состоится на открывающемся 15 августа форуме «Армия-2022». Первые фотографии автомобиля выложили в телеграм-канал «Милитарист».

Напомним, первое появление внедорожника Стрела датировано прошлым годом, когда опытный образец показали на аналогичном мероприятии. Впрочем, второй вариант автомобиля заметно отличается от дебютного.

Так, к примеру, длина «первой» Стрелы (заглавное фото) составляла 5090 мм, ширина – 2350 мм, высота – 1995 мм, тогда как «вторая» имеет куда более крупные габариты: 5200x2555x2400 мм. Колесная база машины равна 2700 мм, а клиренс – 270 мм.

Но, пожалуй, главное отличие нового исполнения Стрелы от первоначального варианта кроется в дизайне. Автомобилю достался полностью оригинальный кузов с пересмотренной внешней частью, тогда как первый образец использовал модифицированную кабину грузовой модели «ГАЗель Некст».

При этом техническая составляющая модели осталась без изменений – она как и прежде максимально унифицирована с автомобилем «ГАЗ Соболь NN 4×4». У исходника Стрела позаимствовала как независимую пружинную подвеску спереди и зависимую с листовыми рессорами сзади, так и двигатель с трансмиссией.

В качестве силовой установки под капотом нового российского внедорожника, который, по слухам, будет иметь двойное назначение (служба в армии и работа в народном хозяйстве), выступит 2,8-литровый мотор Cummins ISF или турбодизель «ГАЗ-Foton». Их отдача будет варьироваться в пределах 157 – 200 лошадиных сил. Связку двигателям составит пятискоростная механическая коробка передач и система подключаемого полного привода.

Фото: телеграм-канал “Милитарист”

Ориентировочная цена небронированного варианта Стрелы, названная на мероприятии – от 2 миллионов 500 – 2 миллионов 700 тысяч рублей.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что в перспективе Стрела могла бы встать на конвейер пустующего с уходом Volkswagen Group предприятия «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, но об этой возможности разработчики проекта пока умалчивают.