Volkswagen может разработать пикап на базе ID. Buzz

Volkswagen подал заявку на патентование дизайна специальной версии электрического минивэна ID.Buzz, у которого крыша и верхняя часть кузова за С-образной стойкой были удалены, что превратило машину в пикап.

Изображение, содержащееся в патентной заявке, похоже на то же самое, которым поделилась страница Volkswagen Group в соцсетях еще этой весной в рамках Всемирного дня дизайна, хотя с отредактированным фоном.Тогда в Volkswagen назвали такой дизайн «простым эскизом», который был создан на основе внешнего облика ID. Buzz. в момент его разработки.

Хотя патент ни в коем случае не является обещанием того, что автомобиль будет запущен в производство, в прошлом VW проявлял интерес к созданию электрического пикапа.

Бывший генеральный директор американского офиса Volkswagen Group Скотт Кеог всего за несколько дней до вышеприведенного поста в соцсетях заявил, что автопроизводитель активно рассматривает возможность создания электрического пикапа, назвав переход на электромобили «шансом всей жизни», который станет «моментом перезагрузки» для автомобильной промышленности.

С тех пор Кеог был назначен генеральным директором недавно созданного бренда Scout, который будет производить электрические пикапы и внедорожники для американского рынка.

Пикап-версия микроавтобуса Volkswagen, в случае ее появления, станет не первой в истории компании. Аналогично измельченная версия VW Type 2, духовного предшественника ID. Buzz, в прошлом продавалась и использовалась в коммерческих целях.

Напомним, модель ID. Buzz оснащается аккумуляторной батареей емкостью 82 кВт/ч и задним электродвигателем, развивающим мощность 201 л.с. (150 кВт) и крутящий момент 310 Нм. По словам автопроизводителя, версии с различными размерами батарей и мощностью появятся в линейке ID. Buzz в 2023 году.