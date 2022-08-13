Новый седан ЗИЛ President показали на первых рендерах

Уход из России иностранных автопроизводителей и остановка производства предприятий этих компаний в нашей стране привели к тому, что вслед за «Москвичом» пошли слухи о возможном возрождении других советских брендов. В их числе оказалась и марка «ЗИЛ», на месте завода которой в столице теперь стоят высотки. Впрочем, как отмечают эксперты, выпуск машин бренда вполне можно было бы организовать на мощностях «НАМИ».

Для того, чтобы понять, как могла бы выглядеть гипотетически первая возрожденная модель «ЗИЛа», стоит вернуться в 2012 год, когда »НАМИ», «Marussia Motors» и портал «CarDesign» провели конкурс, в котором попросили независимых дизайнеров создать рендеры прототипа модели «ЗИЛ President».

Победителем оказалась совместная работа Ярослава Яковлева из России и Бернарда Вила из Голландии.

Тогда авторы изображений «ЗИЛ President» отмечали, что при создании компьютерной визуализации автомобиля черпали вдохновление с богатой истории русской архитектуры, а ключевыми понятиями, которые использовались художниками в проекте, стали: «Представительность», «Сила», «Вневременность», «Минимализм» и «Элегантность».

Капот машины был выполнен максимально длинным, что по задумке дизайнеров позволяло бы установить под него максимально производительный двигатель. Кроме того, такое решение подчеркивало сходство возрожденного «ЗИЛа» с яхтами.

Но если переднюю часть машины художники постарались сделать максимально похожей на классические «ЗИЛы», то заднюю выполнили уже в современном ключе с необычными бумерангообразными фонарями, компактным фонарем стоп-сигнала и раздвоенными отверстиями для выхлопа с хромированными окантовками.

Пожалуй, единственной российской компанией, которая теоретически могла бы осилить такой проект, является институт НАМИ, под контроль которого после ухода Renault отошла большая часть «АвтоВАЗа».

Но эта же организация является и автором другого проекта – премиальных автомобилей Aurus, флагманом которого сейчас является седан Senat.

Кроме того, еще при разработке новой модульной платформы «ЕМП» было заявлено, что в будущем она может лечь в основу ряда других машин для гражданского использования.

В их числе вполне мог бы оказаться и «ЗИЛ President», который вместе с «тележкой» унаследовал бы еще и силовую установку «Аурусов» мощностью 598 лошадиных сил, в которой бензиновый 4,4-литровый турбомотор работает в паре с электрическим двигателем-генератором и девятидиапазонной автоматической коробкой передач российской фирмы Kate.