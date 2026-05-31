Советский Rolls-Royce: в США оценили советский лимузин ЗИЛ-4104

Фото: Bring a Trailer

Когда речь заходит о люксовых лимузинах, все сразу вспоминают у Rolls-Royce, Mercedes S-Class и Cadillac, но в СССР эти машины, разумеется, были недоступны. Вместо них инженеры ЗИЛ создали собственный аналог британских, немецких и американских больших премиальных седанов, которым пользовались представители советской номенклатуры.

Бронированные правительственные лимузины достигли пика своей популярности во времена холодной войны, поэтому появление ЗИЛ-4104 было фактически предопределено.

Американский портал «Jalopnik» выпустил статью, посвященную этой легендарной советской модели. Заметка включила в себя историческую справку, а также воспоминания о том, как один из таких автомобилей был продан на местном аукционе (в 2023 году).

Заокеанские журналисты сравнили ЗИЛ-4104 с машиной для злодея из фильмов о Джеймсе Бонде, если бы ее проектировали в СССР.

Фото: Bring a Trailer

Люксовый седан, созданный Заводом имени Лихачева, изначально носил имя ЗИЛ-114, появившись на свет в 1967 году. Но со временем ЗИЛ модернизировал «сто четырнадцатый» и сменил его индекс на 4104.

Преемник модели 114 оказался роскошным седаном для советских высокопоставленных лиц. Его выпускали как в короткобазной, так и длиннобазной модификации. Но в каждом из случаев под капотом лимузина располагался 7,7-литровый мотор V8, развивающий 300 лошадиных сил. Ассистентом для него выступал 2- или 3-скоростной «автомат».

Главной задачей ЗИЛ-4104 была комфортная и безопасная перевозка первых лиц государства, с чем он успешно справлялся благодаря чудесам инженерии тех лет, броне, а также резервным системам топливных насосов, зажигания и аккумуляторов.

В 2023 году на аукцион «Bring a Trailer» выставили экземпляр этого лимузина 1985 года, в котором в свое время передвигался Михаил Горбачев. Тот автомобиль был оборудован роскошными сиденьями, отделанными кожей и мохером, стереосистемой «Радиотехника», перегородкой между передней и задней частями салона, и спецсвязью.

Фото: Bring a Trailer

За год до продажи машина прошла техническое обслуживание и ремонт трансмиссии. Повлияло ли это на ее итоговую цену – неизвестно, но автомобиль был продан по цене в 140 тысяч долларов. По нынешнему курсу это около 10 миллионов рублей.

Для западной аудитории ЗИЛ-4104 остается своеобразным символом эпохи холодной войны и одним из самых необычных автомобилей, когда-либо созданных в СССР. При этом сегодня такие машины уже воспринимаются не как транспорт для чиновников, а как редкие коллекционные экземпляры с богатой историей. И цены на аукционах показывают, что интерес к ним со временем только растет.