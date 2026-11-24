Volkswagen продолжает испытания нового поколения Amarok в Бразилии, который накануне был пойман в объективы фотокамер в камуфляже. В отличие от нынешней модели, будущий пикап будет построен на китайской платформе Maxus Interstellar X и получит увеличенные габариты. Премьера запланирована на первый квартал 2027 года, а серийное производство должно стартовать уже в декабре 2026-го.

Напомним, сейчас Volkswagen Amarok пребывает во втором по счету поколении (с 2022 года) и базируется на платформе Ford T6, фактически представляя собой клон Ford Ranger. Но вскоре у этой модели может появиться сводный брат с тем же названием, предназначенный исключительно для Латинской Америки.

Прототипы нового альтернативного Amarok удалось запечатлеть во время ее испытаний местному автомобильному фотографу Альберто Поло Жуниору, который поделился ими в своих соцсетях.

Немецкая марка использует для нового Amarok основу китайского пикапа Maxus Interstellar X, но собирается заметно изменить внешность пикапа, чтобы он не выглядел простой копией «поднебесного» автомобиля.

Новая модель получит более крупный кузов: длина составит около 5,5 метра, ширина – примерно 2 метра, а колесная база достигнет 3,3 метра. По этим параметрам пикап окажется крупнее многих основных конкурентов.

В основу конструкции, как ожидается, ляжет так называемая полумонококовая архитектура, объединяющая визуально кабину и грузовую платформу даже несмотря на наличие рамы.

Судя по первому тизеру, новому Amarok для рынка Латинской Америки будут положены горизонтальные фары, соединенные светодиодной полосой на капоте, а также оригинальные бамперы.

В салоне отличаться новинке Volkswagen от соплатформенного китайского пикапа Maxus Interstellar X если и предстоит, то незначительно.

Оригинальный утилитарник из «Поднебесной», напомним, оснащается передней панелью со встроенными экранами и небольшим количеством физических кнопок. Центральная консоль выполнена в стилистике современных китайских автомобилей, включая BYD Shark.

В альтернативном Volkswagen Amarok основная архитектура интерьера, вероятно, сохранится, хотя отдельные элементы могут получить небольшие изменения.

Вопрос о двигателях модели пока остается открытым. По одному из вариантов, пикап может сохранить под капотом 3-литровый турбодизельный мотор V6, который ставится на актуальный глобальный «Амарок». Впрочем, его адаптация к китайской архитектуре, вероятно приведет к росту затрат на проект, что вряд ли устроит руководство компании.

Альтернативой может выступить более логичное решение – позаимствовать 2,5-литровый турбодизель Maxus с соплатформенного пикапа Interstellar X. В нем он выдает 223 лошадиные силы и 518 Нм крутящего момента и должен подойти для немецкой модели.

Кроме того, нельзя исключать сюжет, в рамках которого новый VW Amarok для Латинской Америки будет комплектоваться 1,5-литровым бензиновым турбомотором, работающим в связке с двумя электрическими двигателями. Суммарная отдача такой системы должна достигнуть примерно 470 л.с. и 800 Нм.

Окончательный ответ на вопрос о двигателях и оснащении появится ближе к премьере автомобиля, намеченной на начало 2027 года.