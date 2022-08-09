В Россию едут китайские «Танки»: началась сертификация конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Компания Great Wall, несмотря на отсутствие каких-либо официальных подробностей о планах по выходу на российский рынок, приступила к сертификации своих автомобилей. Впервые о намерениях марки Tank привезти свои модели к нам стало известно в июле, когда на одной из конференций среди стран, куда планируется экспорт рамных внедорожников, была названа и Россия. Впрочем, с тех пор ни в одном из официальных пресс-релизов российский рынок так ни разу и не «засветился».

Тем не менее, как пишут журналисты издания «Китайские автомобили», в ближайшее время линейка внедорожного суббренда Great Wall начнет получать сертификаты Одобрения типа транспортных средств (ОТТС), позволяющие начать их продажи в России.

Первым такой документ будет выдан большому внедорожнику Tank 500, который по своим габаритам является прямым конкурентом японскому «рамнику» Toyota Land Cruiser Prado.

Подробностей о том, с какими моторами и трансмиссиями будет сертифицирован «Танк 500» в России, пока нет. Эта информация станет доступна только после того, как в базе Росстандарта на нее появится ОТТС.

Пока же известны лишь характеристики, которые имеет китайский вариант Tank 500. Такие внедорожники в «Поднебесной» комплектуют битурбированным 3-литровым V6, выдающим 354 лошадиные силы и 500 Нм. Ассистирует ему девятискоростная автоматическая коробка передач и система полного привода с муфтой подключения передней оси.

Цены на Tank 500 в КНР начинаются с отметки в 335 тысяч юаней или 2 миллиона 990 тысяч рублей. За самые дорогие версии этой модели просят до 395 тысяч юаней, что эквивалентно сумме в 3 миллиона 550 тысяч рублей по текущему курсу.