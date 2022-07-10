В России решили продавать китайские рамные внедорожники Tank

Компания Great Wall приняла решение о выходе на российский рынок автомобилей своего нового суббренда Tank. Об этом стало известно в ходе этих выходных, когда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде был оглашен новый стратегический план марки по экспансии мирового авторынка.

Как заявил на мероприятии руководитель ближневосточного офиса Great Wall Сьюй Ханджи, Ближний Восток станет только первой остановкой бренда Tank на пути в другие страны. В числе приоритетных для компании рынков наряду с Австралией и государствами Юго-Восточной Азии была названа, в том числе, и Россия.

Подробностей о том, какие именно автомобили Tank намерен привезти к нам, пока нет. Но, похоже, на первом этапе это будет как минимум две модели – с индексами 300 и 500. Тем более дизайн обоих этих рамных внедорожников уже запатентован в России, а Tank 300 в прошлом году даже тайком показали дилерам на специальной конференции.

В Китае рамный 5-метровый рамный внедорожник Tank 500 предложен как в 5-местном, так и 7-местном вариантах. В качестве двигателя для него используется 3-литровый бензиновый «наддувный» агрегат, сочетающийся с довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора. Его мощность равна 354 лошадиным силам и 500 Нм крутящего момента. Связку мотору составляет 8-скоростная автоматическая трансмиссия.

Что касается сборочной площадки для нового бренда, то ей может оказаться завод компании Haval (принадлежит Great Wall) в индустриальном парке «Узловая» (Тульская область).