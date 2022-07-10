ДомойАвтоновости сегодняВ России решили продавать китайские рамные внедорожники Tank

В России решили продавать китайские рамные внедорожники Tank

От: Михаил Романченко
Копия tank 500 1

Компания Great Wall приняла решение о выходе на российский рынок автомобилей своего нового суббренда Tank. Об этом стало известно в ходе этих выходных, когда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде был оглашен новый стратегический план марки по экспансии мирового авторынка.

Как заявил на мероприятии руководитель ближневосточного офиса Great Wall Сьюй Ханджи, Ближний Восток станет только первой остановкой бренда Tank на пути в другие страны. В числе приоритетных для компании рынков наряду с Австралией и государствами Юго-Восточной Азии была названа, в том числе, и Россия.

Подробностей о том, какие именно автомобили Tank намерен привезти к нам, пока нет. Но, похоже, на первом этапе это будет как минимум две модели – с индексами 300 и 500. Тем более дизайн обоих этих рамных внедорожников уже запатентован в России, а Tank 300 в прошлом году даже тайком показали дилерам на специальной конференции. 

wey tank 300 12

В Китае рамный 5-метровый рамный внедорожник Tank 500 предложен как в 5-местном, так и 7-местном вариантах. В качестве двигателя для него используется 3-литровый бензиновый «наддувный» агрегат, сочетающийся с довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора. Его мощность равна 354 лошадиным силам и 500 Нм крутящего момента. Связку мотору составляет 8-скоростная автоматическая трансмиссия.

Что касается сборочной площадки для нового бренда, то ей может оказаться завод компании Haval (принадлежит Great Wall) в индустриальном парке «Узловая» (Тульская область). 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярные автомобильные вопросы:

В тренде:

Arctic Trucks показал самый внедорожный Isuzu MU-X AT35

Компания Arctic Trucks уже имеет в своем арсенале один «прокачанный» внедорожник Isuzu – пикап D-Max. Теперь к нему присоединился еще и вездеход этого японского...

Преемник Lada Granta уже собран, но в продаже появится не скоро

Проект Lada Niva 3 может быть свернут

Так JAC или не JAC? Появилось странное опровержение о новых автомобилях «Москвич»

В Японии начались продажи обновленного Lexus UX

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+