В Россию привезут автомобили новых брендов из Китая

Европейские автомобильные компании, как известно, уже давно приняли решение об уходе с российского рынка. Непонятной пока остается ситуация лишь с «корейцами» и «японцами», заводы которых якобы пока простаивают из-за разрывов логистических цепочек, однако не исключено, что свернуть свой бизнес у нас придется и им. Но претенденты на освобождающиеся позиции уже есть – пока, правда, это исключительно китайские марки.

Ранее о планах начать продажи в России своих автомобилей объявили несколько суббрендов крупнейших «поднебесных» автопроизводителей. Речь идет о марках Omoda и Jetour (ими владеет Chery), Tank (владелец Great Wall) и Voyah (головной компанией является Dongfeng). Но первые шаги к дебюту на нашем рынке пока сделал только один бренд – Hongqi (FAW), который уже занимается сертификацией двух премиальных седанов и дорогого электрического внедорожника.

Интересной является ситуация с JAC, модельную линейку которой некоторое время назад сватали в качестве основы для автомобилей возрожденного бренда «Москвич». С тех пор эти слухи уже успели опровергнуть, а сама китайская компания ни разу не прокомментировала возможное партнерство с российским заводом, которое может сулить для нее вторичные санкции.

Тайной покрытой мглой являются и планы бренда Tank относительно России. По слухам, на одной из зарубежных презентаций руководство этой марки, входящей в Great Wall, назвало в числе стран, где готовятся начать продажи внедорожников «Танк», и нашу страну, однако ни в одном из официальных пресс-релизов российский рынок так ни разу и не появился, пишет «РГ».

Среди других потенциальных марок, которые могли бы выйти в России в ближайшие годы, эксперты называют Wuling, линейка моделей которых по цене способна конкурировать с «АвтоВАЗом», а также MG и Beijing. Впрочем, пока этими компаниями подобный расклад даже не рассматривается.

Вместе с тем, продажи китайских автомобилей в России продолжают расти. В июле объем реализации таких машин в стране составил более 8 тысяч 600 единиц, что соответствует 24,3% рынка. Прибавка по сравнению с июнем составила 3,3%, а с мартом – внушительные 14,8% доли рынка.