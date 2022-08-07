Новый «Москвич» на базе кроссовера JAC S7: подробности

О планах возрождения легендарного советского бренда «Москвич» стало известно в конце весны этого года, когда компания Renault передала собственный завод в Москве на баланс властей столицы. Чуть позже было объявлено, что главным технологическим партнером новой российской марки станет «КамАЗ», который впоследствии провел небольшую презентацию, примерно показав, как будут выглядеть новые «Москвичи».

На слайдах был показан предварительный модельный ряд столичного предприятия, в дизайне которых угадывалась внешность автомобилей китайской марки JAC. Она, напомним, несколько лет является партнером «КамАЗ», а среднетоннажник «Компас» построен на базе как раз грузовика этого бренда.

Во всех слитых в Сеть изображениях особого внимания заслуживал автомобиль под названием «Модель IV». Он как две капли воды оказался похож на кроссовер JAC S7, который сейчас собирают на мощностях предприятия «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане.

В России «паркетник» S7 продается, причем еще с прошлого года. Учитывая возможную кооперацию «Москвича» с JAC логичнее было бы уже остановить его реализацию, чтобы затем вернуть на рынок в новом виде (по всей видимости просто с замененными шильдиками).

Тем не менее, похоже в «Джак» либо не торопятся, либо действительно не планируют вести никаких отношений с московским автомобильным заводом. Похожая информация ранее появилась и от «КамАЗа», который назвал слитые в Сеть изображения будущих «Москвичей» неинформативными, а призванными всего лишь продемонстрировать возможный пример дизайна таких моделей.

Интерьер JAC S7

Кто в итоге окажется прав узнаем не раньше осени, когда на «Москвиче» будет запущена крупноголовая сборка первых автомобилей. В планы завода до конца 2022 года выходит выпуск около 600 машин, 200 из которых должны оказаться электромобилями.