Новый кроссовер Honda: первые изображения и подробности

Компания Honda продолжит расширять свою модельную линейку в сегменте SUV, готовя беспрецедентно новый компактный кроссовер, предназначенный для продаж как на японском, так и на мировом рынках. Информацией о новинке поделились местные СМИ.

Предполагается, что новый «паркетник» Honda окажется компактнее чем модель HR-V, а на глобальной арене выступит в качестве конкурента Toyota Yaris Cross.

В основу новинки ляжет актуальная версия компакт-кара Honda Fit/Jazz. Линейка двигателей кроссовера должна включить в себя: литровую бензиновую «наддувную тройку», которая ранее досталась тайской версии седана City RS, а также гибрид e:HEV с двумя электромоторами на базе 1,5-литрового бензинового ДВС, работающего по циклу Аткинсона.

Мощность первого составит порядка 120 лошадиных сил и 173 Нм крутящего момента, а второго – 126 л.с. и 253 Нм. В качестве трансмиссий для обоих выступит бесступенчатый вариатор CVT.

Что касается внешнего облика, то в нем основной акцент будет сделан на новом фирменном стиле марки, продемонстрированном еще в прошлом году в концепте RS.

Сроки премьеры нового кроссовера Honda пока официально не объявлены, но ходят слухи, что автомобиль дебютирует уже весной следующего года (с марта по июнь).

Другие подробности о новинке японского автогиганта обещают раскрыть ближе к ее официальной премьере.

В России появления нового кроссовера «Хонды» ждать не стоит. Компания объявила о том, что покинет наш рынок еще в начале прошлого года, а в нынешних реалиях ни о каком возвращении в обозримой перспективе говорить не приходится.