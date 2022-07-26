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На аукцион выставят ультра редкий Mercedes-Benz AMG Hammer Coupe

От: Михаил Романченко
1988 Mercedes Benz AMG Hammer 10

Задолго до того, как AMG GT Black Series установил рекорд круга на Северной петле Нюрбургринга, его предшественники были полностью отдалены от Mercedes-Benz. Сам бренд AMG представлял собой отдельную тюнинг-компанию, наиболее известным творением которой был 6.0 Hammer Coupe. Один из таких автомобилей сейчас готовят к участию в аукционе.

Несмотря на статус обособленного ателье, AMG в те времена не была похожа на подавляющее большинство компаний, специализирующихся на тюнинге. Все они чаще всего сначала занимались модернизацией дизайна машины, а затем вносили определенные изменения в настройку ECU (блок управления двигателем), чтобы добавить автомобилю чуть больше мощности, чем предполагается заводом. 

1988 Mercedes Benz AMG Hammer 5

При создании купе Hammer, в AMG пошли совсем иным путем, сразу же заменив оригинальный 3-литровый мотор купе на 5,5-литровый V8. Перед тем, как был установлен новый силовой агрегат, этот двигатель пережил существенные перемены. Его рабочий объем увеличили до 6 литров и сбалансировали внутренние компоненты. Доработки позволили увеличить итоговую мощность двигателя до 385 лошадиных сил и 564 Нм крутящего момента.

1988 Mercedes Benz AMG Hammer 1

Готовящийся к торгам AMG Hammer Coupe выглядит практически как новый, хотя сошел с конвейера в далеком 1988 году. Салон машины также является образцом безупречности, хотя на одометре указана цифра в 31 тысячу 248 километров. Согласно аукционной заявке, автомобиль хранился около 15 лет в гараже, а затем был полностью восстановлен до рабочего состояния.

1988 Mercedes Benz AMG Hammer 31

По оценкам экспертов, во всем мире было выпущено суммарно около 30 AMG Hammer. Конкретно этот экземпляр сошел с конвейера завода в США и был предназначен для американского рынка.

Из 13 автомобилей данной модели на версию в кузове купе пришлось всего 5, что делает эту машину одной из самых редких классических Mercedes-Benz той эпохи. Учитывая это обстоятельство, предварительная цена автомобиля впечатляет. Начальная ставка составляет 250 тысяч долларов или почти 16 миллионов рублей по текущему курсу. 

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