Взгляните на белорусский снегоболотоход «Литвина»: в его основе детали от «ГАЗа»

Уникальными вездеходами, способными пробираться даже сквозь самые непроходимые дебри, богата не только России, но и наши соседи. Сегодня речь пойдет о необычном снегоболотоходе «Литвина», производством которого занимается одна из белорусских компаний. Машина носит индекс 3903 и создана для того, чтобы перевозить людей и грузы по любым типам грунта, а также в любых климатических зонах.

Литвина-3903 сконструирован с использованием большинства узлов и агрегатов, которые применялись на грузовиках Горьковского автозавода. К примеру, трансмиссию белорусский вездеход целиком позаимствовал у ГАЗ-66.

Формально машина относится к категории тракторов. Тормозов спереди у «Литвины» нет. Вместо них применена хоть и давно устаревшая, но надежная система передней подвески, позволяющая преодолевать препятствия с разгона. Клиренс составляет ровно полметра, а внутри может разместиться до 8 человек.

Грузоподъемность на суше равна до 1200 кг, а на воде – до 800 кг. За счет шин сверхнизкого давления «Литвина» умеет передвигаться по тундре, не повреждая ее растительность.

Приводит в движение снегоболотоход 2,3-литровый турбодизельный мотор китайской фирмы Weichai, мощность которого составляет всего 110 лошадиных сил. Разумеется, для столь тяжелой машины такой производительности порой оказывается недостаточно, особенно когда необходимо преодолеть крутой подъем. Впрочем, на этот случай в оснащение «Литвины» входит лебедка.

Для автомобиля также предусмотрено сразу три топливных бака – два по 105 литра, а также один на 75 литров горючего.