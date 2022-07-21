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На складах скопились миллиарды микрочипов, но их нельзя установить на автомобили

От: Ростислав Архипов
car microchip

Полупроводниковый кризис наблюдается в мире уже по меньшей мере несколько лет и, похоже, идти на спад в ближайшее время не собирается. В новых обстоятельствах эта проблема стала выглядеть еще более остро и уже весной 2022 года многие автопроизводители начали останавливать сборку машин из-за дефицита микрочипов. Однако в июне ситуация изменилась кардинальным образом.

Высокая инфляция, а также введение новых ковидных ограничений в Китае привели к тому, что потребительский спрос на смартфоны и компьютеры, использующие микрочипы, резко сократился. К тому моменту производители успели накопить значительное количество микроэлектроники, сделав это что называется «про запас» (речь о миллиардах компонентов). И теперь они пролеживают на складах.

Известная американская компания Micron, занимающаяся выпуском микросхем, рапортует о сокращении производства. Выходит, что кризис закончился? Как бы не так.

car chip shortage featured

Дело в том, что установить на автомобили микрочипы, которыми сейчас буквально «забиты» склады поставщиков, не получится. Все они представляют собой сложные микросхемы, подходящие исключительно для компьютеров и смартфонов. Тогда как простых микроконтроллеров, использующихся в том числе для автомобилей, на рынке по прежнему дефицит. 

Эксперты уверены, что перестроить работу производителей полупроводников на выпуск более простых микрочипов не получится ввиду низкой рентабельности. Ведь в таком случае компонент, сошедший с высокотехнологичной конвейерной линии, просто-напросто превратится из относительно доступного в довольно дорогостоящий. 

Таким образом, решение проблемы дефицита полупроводников для производства автомобилей до сих пор не найдено, а это значит, что конвейерные линии автопроизводителей будут простаивать, а сами машины продолжат дорожать. 

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