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Преемник Lada Granta уже собран, но в продаже появится не скоро

От: Алексей Шмидт
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Несмотря на выход из состава акционеров «АвтоВАЗа» компании Renault ряд совместных проектов двух автогигантов до сих пор не остановлен. Это подтверждает инсайдерская информация источников сообщества «Avtograd News». 

Как утверждает в своей заметки источник, «АвтоВАЗ» продолжает работать над проектом преемника Lada Granta. Этот автомобиль планировалось создать на платформе CMF-B, на которой были построены последние Dacia Logan и Dacia Sandero.

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Несколько десятков прототипов такой модели в кузовах седан и универсал сошли с конвейера завода в Тольятти и сейчас хранятся в корпусах Центра Инжиниринга, а один автомобиль, находившийся под защитным чехлом, был доставлен в стены тестового «вазовского» полигона в районе села Сосновка, но на трассу так и не выкатили. 

Предполагается, что если техническую часть преемника «Гранты» сохранить, скорее всего не удастся, то попытаться не вносить изменений в кузов «АвтоВАЗ» все же сможет. Тем более, что под него уже подготовлены линии, которые прошли этап пусконаладки и готовы к выпуску. 

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Впрочем, даже с учетом сохранения кузова, заместить иностранные компоненты «АвтоВАЗу» будет непросто. Для начала компании предстоит найти новых поставщиков, а затем переработать их под новую модель, что может занять большой период времени.

Тем не менее, сам факт того, что проект не свернут дает определенную надежду, что преемника Lada Granta мы все же увидим, хотя и с большой задержкой. 

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