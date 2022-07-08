Названы 8 самых надежных и неубиваемых автомобилей из прошлого

Надежность автомобиля долгое время была ключевым параметром, по которым покупатели выбирали ту или иную модель. Журналисты издания «CarBuzz» составили список самых беспроблемных машин, которые способны экспортироваться без серьезных поломок десятилетиями. Что интересно, среди них не оказалось относительно современных автомобилей, выпускавшихся после 2000-х.

На первой строчке в списке самых неубиваемых моделей расположился бизнес-седан Toyota Camry образца 1992 года. Сама по себе «Камри» всегда была образцом надежности и беспроблемности. Как отмечают авторы ТОП-а, одна из семей проехала на такой 4-дверке более 500 тысяч километров, меняя масло от случая к случаю, однако ни разу не столкнулась с серьезной поломкой.

На второй позиции рейтинга расположился еще один седан – Honda Accord (1989 год). От таких автомобилей их владельцы практически никогда не избавляются, хотя многие наездили на них уже более миллиона километров.

Впечатляющей надежностью отличаются и автомобили Volvo, выпускавшиеся вплоть до 1996 года. К примеру, модель P1800 вошла в Книгу рекордов Гиннеса, когда одному из ее экземпляров удалось преодолеть отметку в 4 миллиона 900 тысяч километров.

В список самых беспроблемных машин вошел также Volkswagen Beetle Type 1 (1950 – 1979 годов выпуска), который если и ломался, то связано это было исключительно с процессом коррозии металла или ДТП. То же самое касается и дизельного Mercedes-Benz 240D/300D, который был способен без серьезных неисправностей накатать более 800 тысяч километров (существует экземпляр с пробегом более 4 миллионов километров).

Не обошли авторы ТОП-а и рамный Ford Crown Victoria, который стал главным лицом книги писателя Джона Хайнера «Автомобиль, который я не смог износить».

Единственным представителем сегмента внедорожников в рейтинге оказался Jeep Cherokee XJ (1987 – 2000), но речь идет исключительно о его версии, оснащенной 4-литровой рядной «шестеркой».

Замыкает список самых неубиваемых автомобилей Toyota Sprinter. Эта модель оказалась первой в США, в которой японцы использовали стратегию Toyota Way, гарантировавшую высокое качество своей продукции и максимальную надежность.