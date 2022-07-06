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«АвтоВАЗ» выпустит кроссовер Lada на базе Vesta

От: Алексей Шмидт
кроссовер Lada

Модельная линейка Lada, включающая устаревшие внедорожники Niva и Niva Travel, до сих пор не обзавелась автомобилем в самом популярном сегменте SUV (кроссоверы). Предполагалось, что первый современный «паркетник» появится в ближайшие годы, а в его основу ляжет французская платформа CMF-B, однако компания Renault покинула российский рынок, а также вышла из состава отечественного автогиганта. Но отказываться от перспективной идеи на «АвтоВАЗе», похоже, не собираются, и уже намекнули на конкретные планы в отношении модели в новом кузове. 

Новый глава тольяттинского автомобильного гиганта Максим Соколов принял участие в выставке «Иннопром», где сделал ряд неожиданных заявлений. 

Так, по словам топ-менеджера, «АвтоВАЗ» планирует продолжать развитие линейки Lada, выпустив целую линейку семейства Lada на новой платформе.

Кроме того, в заявлении Соколова, которое цитирует издание «Федерал Пресс», прозвучала и следующая фраза:

«В планах также восстановить сборку Lada Vesta, выпустить кроссовер на базе Lada Vesta».

Напомним, предыдущий проект «АвтоВАЗа», который планировалось реализовать совместно с Renault, представлял собой среднеразмерный кроссовер. В качестве основы для него инженеры должны были использовать еще не дебютировавший в серийном обличии «вседорожник» Dacia Bigster. Концепт этого «паркетника» был представлен несколько лет назад.

Предполагалось, что новый кроссовер Lada окажется перелицованной версией Dacia Bigster и будет построен на модульной платформе CMF-B, которая должна была лечь в основу всех новых Lada. Разумеется, в условиях современных реалий ни о каком «клоне» Bigster от Lada говорить уже не приходится. 

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