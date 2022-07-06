Новых Lada Vesta не будет до 2023 года

Весной этого года «АвтоВАЗ» столкнулся с серьезными проблемами, ударившими по всему модельному ряду. И если в случае с «бюджетником» Lada Granta вопрос постепенно решается (компания выпустила импортозамещенную версию), то с флагманом компании пока не все так очевидно. Предприятие в Ижевске, выпускавшее Vesta находится в простое, а сотрудников завода занимают на работах, не связанных с автопромом.

Как стало известно Daily-Motor.Ru со ссылкой на собственные источники, выпуск «Вест» в 2022 году не возобновится. Ориентировочной датой запуска этой модели в производство на «АвтоВАЗе» называют начало 2023 года. До этого времени компания планирует решить вопрос со сменой поставщиков, а также с локализацией компонентов, которые попали в санкционные списки.

Примечательно, но ранее сообщалось о возможном возобновлении производства Lada Vesta осенью этого года. Предполагалось, что «вазовский» флагман пройдет через процедуру, аналогичную той, которую удалось реализовать с Lada Granta (отказ от многих компонентов, включая подушки безопасности, системы ABS и ESC, а также блока «ЭРА-ГЛОНАСС» и мультимедийной системы).

Перспективы реформенной Lada Vesta NG пока выглядят еще более туманными. Наличие в оснащении обновленной «Весты» множества электронных комплектующих от зарубежных поставщиков не позволяет запустить модель в серийное производство.

Впрочем, отдельные партии машин, предназначенные для демонстрационных целей, уже находятся в распоряжении дилеров, но выставлять их шоу-румах с нерешенными проблемами с производством пока не имеет никакого смысла.