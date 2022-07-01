«АвтоВАЗ» намекнул, что Lada Vesta находится «в тумане»

Премьера обновленного семейства Lada Vesta, получившего к названию приставку «NG» (New Generation или «Новое поколение»), состоялась еще в феврале этого года. Предполагалось, что продажи автомобиля начнутся этим летом, однако пока никаких официальных подробностей о возможном запуске модели нет, а завод «Lada Ижевск» находится в простое, перенаправляя своих сотрудников на работу в концерн «Калашников».

Накануне в официальном сообществе Lada в соцсети «ВКонтакте» появился пост, который может намекать, что будущее «вазовского» флагмана не определено.

«В тумане все приобретает особые очертания. И только Lada Vesta такая же, какая в любую другую погоду: ее красота неизменна и не имеет степени сравнения», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном паблике Lada.

Проект новой «Весты» действительно находится в тумане, хотя периодически в Сети появляются сообщения о том, что «АвтоВАЗ» отправляет единичные экземпляры этой модели своим дилерам. Впрочем, все они предназначены не для продаж, а для ознакомления с машинами сотрудниками шоу-румов.

Однозначной информации о том, когда Vesta NG станет доступна для покупателей, нет. Но если исходить из текущих проблем, с которыми столкнулся российский автогигант, можно предположить, что реформенный автомобиль вряд ли появится в продаже в ближайшие месяцы, а, возможно, ждать его в 2022 году ждать уже не стоит.

Для того, чтобы наладить полноценное производство хотя бы актуальной версии «Весты» компании предстоит решить острые проблемы с дефицитом комплектующих, что пока частично удалось сделать только с Lada Granta, прошедшей через процедуру упрощения.