Новый мотоцикл Aurus Merlon: раскрыты технические характеристики

О том, что компания Aurus, специализирующаяся на люксовых автомобилях, планирует выпуск мотоцикла Merlon, стало известно еще прошлым летом. Позже выяснилось, что у него будет вариант с коляской. А теперь оказались раскрыты технические характеристики этой модели, которая пока существует только в виде опытного образца.

Разработкой Aurus Merlon, как и других автомобилей проекта Aurus, занимается НАМИ. Согласно новой информации, мотоцикл будет полностью электрическим, а его пиковая мощность составит 140 кВт.

Максимальная скорость заявлена на отметке в 200 км/ч, тогда как на разгон с места до 100 км/ч у Merlon будет уходить порядка 3,7-секунд. Впрочем, все эти данные раскрыли еще в прошлом году, однако сведений о том, каким окажется запас хода модели, не уточнялось. Так вот, дальнобойность «Мерлон» (так называется зубец Кремлевской стены) составит 200 километров на полностью заряженной батарее.

Первым должен появиться мотоцикл сопровождения, но затем будут разработаны версии этой модели для нужд МВД и МЧС, а также вариант, предназначенный для продаж частным лицам.

Внешне электрический байк Merlon будет отличаться наличием ветрового стекла, высота которого способна регулироваться, светодиодной оптикой, а также вместительными кофрами, установленными в задней части.

Что интересно, в ближайшие планы Aurus входит отнюдь не мотоцикл, а первый в линейке бренда внедорожник Komendant, который должен встать на конвейер до конца 2022 года. Что касается Merlon, то его продажи начнутся не раньше 2023 года.