У мотоцикла Aurus Merlon будет вариант с коляской

Коллаж: Daily-Motor.Ru

В середине июня компания Aurus запатентовала название нового тяжелого эскортного мотоцикла, который должен появиться в конце 2022 – начале 2023 годов. Модель получила имя Merlon и пока существует только в виде прототипа. Накануне выяснилось, что в пару к нему «Аурус» готовит также боковой прицеп, фотографии которого появились в базе Роспатента.

Разработчиками «коляски» указаны четыре специалиста НАМИ, в том числе главный дизайнер Юрий Черненко. Технические характеристики прицепа не уточняются. Впрочем, на патентном изображении можно обратить внимание сразу на несколько его особенностей.

Фото: Роспатент

Так, например, «коляска» получит амортизированные горизонтально амортизатор и пружину, легкосплавные диск, дисковый тормозной механизм, а также сплошной аэродинамический колпак, говорящий о том, что у нее может быть помимо пассажирской и грузовая версия.

Напомним, мотоцикл «Аурус Мерлон» будет спроектирован на полностью на новой платформе. Модель будет представлять собой электрический байк с ветровым стеклом и его возможностью регулировки, светодиодной оптикой и вместительными кофрами в задней части.