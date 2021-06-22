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У мотоцикла Aurus Merlon будет вариант с коляской

От: Ростислав Архипов
аурус мерлон
Коллаж: Daily-Motor.Ru

В середине июня компания Aurus запатентовала название нового тяжелого эскортного мотоцикла, который должен появиться в конце 2022 – начале 2023 годов. Модель получила имя Merlon и пока существует только в виде прототипа. Накануне выяснилось, что в пару к нему «Аурус» готовит также боковой прицеп, фотографии которого появились в базе Роспатента.

Разработчиками «коляски» указаны четыре специалиста НАМИ, в том числе главный дизайнер Юрий Черненко. Технические характеристики прицепа не уточняются. Впрочем, на патентном изображении можно обратить внимание сразу на несколько его особенностей.

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Фото: Роспатент

Так, например, «коляска» получит амортизированные горизонтально амортизатор и пружину, легкосплавные диск, дисковый тормозной механизм, а также сплошной аэродинамический колпак, говорящий о том, что у нее может быть помимо пассажирской и грузовая версия.

Напомним, мотоцикл «Аурус Мерлон» будет спроектирован на полностью на новой платформе. Модель будет представлять собой электрический байк с ветровым стеклом и его возможностью регулировки, светодиодной оптикой и вместительными кофрами в задней части. 

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