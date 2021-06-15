Мотоцикл Aurus: стало известно официальное название

Компания Aurus определилась с названием своего первого мотоцикла. Он получит имя Merlon. Соответствующее наименование было запатентовано накануне ФГУП НАМИ как товарный знак. Появление тяжелого эскортного мотоцикла запланировано на конец 2022 – начало 2023 года.

Фото: выгрузка из базы Роспатента

Пока модель существует только в виде рабочего прототипа. Его премьера состоялась весной этого года. Это электробайк с ветровым стеклом, высоту которого регулировать, светодиодной оптикой, вместительными кофрами в задней части, а также выставленными на показ элементами несущей рамы.

Приводит в движение прототип Aurus Merlon электрический двигатель мощностью 190 лошадиных сил или 140 киловатт, позволяющий разгоняться мотоциклу с места до первой «сотни» всего за 3,7 секунды.

Максимальная скорость, по предварительной информации, сейчас составляет порядка 250 км/ч. Запас хода на одном заряде батареи не уточняется.

Серийное оснащение Aurus Merlon будет рассекречено ближе к его официальной премьере.