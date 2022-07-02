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Toyota показала конкурента Hyundai Creta и Kia Seltos

От: Алексей Шмидт
urban cruiser hyryder

Компания Toyota опубликовала официальные фотографии нового кроссовера, которому предстоит бросить на рынках развивающихся стран вызов бестселлерам Hyundai Creta и Kia Seltos. Автомобиль получил название Urban Cruiser Hyryder и был оценен минимум в 1 миллион индийских рупий, что при пересчете на российскую валюту составляет порядка 692 тысяч рублей.

Daily-Motor.Ru уже несколько раз рассказывал о новом проекте Toyota, который разрабатывался совместными усилиями с компанией Suzuki. Два японских автомобильных концерна пару лет назад заключили соглашение, в рамках которого обмениваются технологиями. 

В основе Urban Cruiser Hyryder лежит архитектура Suzuki Vitara. У этого же кроссовера новинка позаимствовала и двигатель. Под капотом нового «паркетника» компании «Тойота» расположился полуторалитровый бензиновый атмосферный мотор с довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора.

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Длина Hyryder превышает 4 метра, поэтому ему предстоит расположиться в том же сегменте, где сейчас главенствуют такие вседорожники, как Hyundai Creta, Kia Seltos и Skoda Kushaq. При этом в линейке Toyota имеется кроссовер с названием Urban Cruiser, который является компактнее своей новой версии и соперничает с менее габаритными Hyundai Venue, Kia Sonet и Nissan Magnite. 

Базовый «атмосферник» Hyryder выдает 102 л.с. (135 Нм). Связку ему составляет как 5-ступенчатая МКПП, так и 6-скоростная автоматическая трансмиссия. Привод можно выбрать полный, но только для версии с «механикой».

В качестве альтернативы для покупателей будет предложена гибридная силовая установка разработки Toyota, используемая в Yaris Cross. Это полуторалитровый бензиновый ДВС, сочетающийся с электрическим мотором. Суммарная отдача такого тандема равна 115 лошадиным силам, а запас хода этой версии исключительно на электрической тяге составляет около 25 километров. 

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В продажу Toyota Urban Cruiser Hyryder поступит в августе этого года. Позже на рынок выйдет «близнец» этой модели от Suzuki, который пока проходит под заводским наименованием YFG.

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