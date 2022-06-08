Стали известны подробности о конкуренте Hyundai Creta и Kia Seltos от Suzuki

Компания Suzuki и Toyota являются давними техническими партнерами, постоянно расширяя список моделей, представляющий собой клонов друг друга. К примеру, «Сузуки» продает в Европе гибридные автомобили, разработанные «Тойотой», тогда как ее земляк использует ее машины в качестве доноров для таких моделей, как Glanza, Urban Cruiser, Rumion и Belta. Но на этом останавливаться они не планируют. Оба автопроизводителя уже работают над новым проектом.

Мы уже рассказывали о том, что Toyota готовится представить новый компактный кроссовер, которому предстоит бросить вызов Hyundai Creta и Kia Seltos.

Предполагаемый дизайн Toyota Hyryder

Модель назовут Hyryder и покажут 1 июля. Но у нее будет клон с шильдиками Suzuki. Название для этой модели пока не определено, поэтому пока она проходит под заводским индексом YFG.

Как Toyota Hyryder, так и Suzuki YFG, внешне будут заимствовать некоторые элементы дизайна у родственников Suzuki A-Cross/Toyota RAV4. В основу обеих моделей ляжет платформа DNGA (Daihatsu New Global Architecture), представляющая собой удешевленную «тележку» TNGA (Toyota New Global Architecture).

И если Toyota Hyryder получит внешний облик, заимствованный у Corolla Cross, то его клон от Suzuki будет иметь дизайн, отсылающий к A-Cross и Vitara последнего поколения. Ему может достаться увеличенная радиаторная решетка и сглаженные фары.

Техническую сторону Suzuki YFG полностью скопирует с Hyryder, для которого предусмотрят бензиновый «наддувный» двигатель, работающий в тандеме с 48-вольтовой системой мягкого гибрида. Отдача такой установки составит 130 лошадиных сил и 235Нм, а в качестве трансмиссий выступят как 6-скоростная МКПП, так и «автомат».

Список оснащения Suzuki YFG включит в себя: шесть подушек безопасности, беспроводную зарядку для смартфона, круиз-контроль, камеры кругового обзора, а также многозонный климат-контроль.

Премьера конкурента Hyundai Creta и Kia Seltos от «Сузуки» должна состояться до конца этого года.