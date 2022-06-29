Бюджетный кроссовер Toyota Hyryder: раскрыты новые подробности

Первые сведения о том, что компания Toyota в рамках кооперации с Suzuki готовит новый бюджетный кроссовер, конкурентами которого станут Hyundai Creta и Kia Seltos, появились еще в начале этого года. Позже выяснилось, что автомобиль дебютирует в середине лета 2022 года, а теперь вместе с тизерными изображениями и видео оказались раскрыты новые подробности об этом проекте.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, Toyota Hyryder предложат покупателям с несколькими вариантами гибридных силовых установок (мягкий и полноценный). В основу обеих ляжет полуторалитровый бензиновый мотор K15C производства Suzuki и аналогичный по объему агрегат Toyota. Первый способен развивать 103 лошадиные силы и 137 Нм крутящего момента, а второй производит около 116 «сил».

Варианты трансмиссий нового кроссовера «Тойоты» будут включать в себя 6-скоростную МКПП и 6-диапазонную автоматическую трансмиссию, а также электрический вариантой. В компании уже подтвердили, что Hyryder получит как передний, так и полный тип привода. Переднеприводное исполнение «паркетника» можно будет выбрать только в связке с полноценным гибридом, тогда как полноприводная модификация окажется доступна исключительно с «мягко-гибридной» силовой установкой.

На опубликованном компанией тизере отчетливо продемонстрирована работа полного привода нового кроссовера, а также показаны задние дисковые тормоза автомобиля.

В основу Toyota Hyryder ляжет новая платформа Global-C, на которой уже были построены такие модели, как Suzuki Brezza и S-Cross. Кроссоверу достанется дизайн передней части кузова, вдохновленный RAV4, а также новая радиаторная решетка со спортивным черным рисунком и светодиодной светотехникой.

Над «грилем» расположится глянцевая черная облицовка с разделенными хромированными полосами. Список оснащения Hyryder включит в себя: мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, круиз-контроль, панорамный люк в крыше, камеру кругового обзора, водительское сиденье с электроприводом, проекцию на лобовое стекло, беспроводную зарядку для смартфона, а также шесть подушек безопасности, систему ESP, контроль тяги и многое другое.

В последствии у Toyota Hyryder появится клон от Suzuki, который пока не получил официального названия и проходит под заводским индексом YFG.