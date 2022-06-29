Сотрудников «АвтоВАЗа», собиравших Lada Vesta, отправят работать на «Калашников»

Предприятие «Lada Ижевск» находится в простое еще с весны этого года. Завод, собиравший только одну модель «АвтоВАЗа» – Lada Vesta, как и все другие предприятии на территории России столкнулся с кризисом в поставках электронных компонентов, не позволяющим возобновить полноценный выпуск автомобилей. В начале лета даже появились слухи о том, что площадку могут закрыть, однако их быстро пресекло руководство региона, отметив, что оно уже ищет возможность занять сотрудников завода на непрофильных работах.

Согласно информации, опубликованной телеграм-каналом «Калашников информ», руководство «Lada Ижевск» приступило к переводу своих работников к новому работодателю. 80 сотрудников автомобильного предприятия начали работать на Ижевском механическом заводе (ИМЗ), входящем в концерн «Калашников». Такую меру связывают с целью «сохранения кадрового потенциала и обеспечения достойной оплаты труда».

Чем именно предстоит заниматься работникам «АвтоВАЗа», собиравшим Lada Vesta, пока неизвестно, но в самом «Калашникове» отмечают, что сотрудники российского автогиганта будут помогать заводу «ИМЗ» выполнять гособоронный заказ.

В число продукции, выпуском которой занимается дочернее предприятие концерна «Калашников», входит не только стрелковое оружие, но и электрокардиостимуляторы, различные автоматы и автомобильные компрессоры.

Под перевод на новый завод попали исключительно те работники, которые оформили заявки на временное трудоустройство.

Судя по всему, переходом 80 сотрудников с «Lada Ижевск» на «Калашников» дело не обойдется. О полноценном возобновлении выпуска автомобилей Lada Vesta на заводе в Ижевске пока речи не идет. С судьбой предприятия обещают определиться до конца 2022 года.

Всего на «Lada Ижевск» работают порядка 3 тысяч человек. Часть персонала сейчас занята на временных работах.