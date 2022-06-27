Покупателей упрощенной Lada Granta попросят подписать согласие с отказом от выезда за границу

В середине июня «АвтоВАЗ» начала производство так называемых «упрощенных» автомобилей Lada Granta, оснащение которых было заметно сокращено. Новый вариант «вазовского» бюджетника получил название Classic 22 и лишился системы ABS, подушки безопасности, блока «ЭРА-ГЛОНАСС», а также большинства мультимедийных возможностей. По новой информации, ездить на таких автомобилях за границей будет нельзя, а компания планирует собирать с покупателей таких «Грант» согласие с отказом от выезда на этих машинах за пределы России.

По информации телеграм-канала «Автовоз», импортозамещенным «Грантам» будут присвоены электронные паспорта транспортных средств (Э-ПТС) со специальной отметкой «с особенностями». Покупателя попросят подписать два документа.

Первый – о том, что ему продан автомобиль без блока «ЭРА-ГЛОНАСС» и он с этим соглашается. При этом доукомплектовать машину им можно будет самостоятельно.

Интерьер упрощенной Lada Granta Classic 22

Второй – согласие с тем, что на «барабанной» Granta он не сможет выезжать за пределы России. Исключением является лишь республика Беларусь, с которой у России есть документ о допущении к эксплуатации потенциально опасных автомобилей. Предполагается, что в расширенном соглашении среди стран, в которых можно будет ездить на упрощенных «Грантах», вскоре также появятся: Армения, Киргизия и, возможно, Казахстан.

Как утверждает источник информации, расписка необходима для того, чтобы владелец «антисанкционной» Granta не смог подать в суд на «АвтоВАЗ» за нарушение его гражданских прав.

Что не менее интересно, нужно ли будет первому покупателю Granta Classic 22 брать подобную расписку с последующего владельца машины в случае ее продажи? Ответа на этот вопрос пока нет.

Напомним, цены на опустошенный вариант Lada Granta начинаются с отметки в 678 тысяч 300 рублей. Автомобиль предложен покупателям как в кузове седан и лифтбэк, так и универсал.