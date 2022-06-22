«АвтоВАЗ» может вернуть Lada Largus на конвейер уже в июле

Компания «АвтоВАЗ» была вынуждена приостановить производство популярного в России универсала Lada Largus из-за проблем с поставками комплектующих, однако планирует вернуть автомобиль на конвейер уже в июле. Об этом стало известно источнику паблика «Нетипичный АВТОВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

По информации издания, перезапуск «Ларгусов» состоится параллельно с возобновлением выпуска внедорожника Niva Legend, который должен как и ранее Lada Granta пройти процедуру упрощения. Предположительная дата возвращения к сборке «Нивы» и Largus: середина – конец июля.

Предполагается, что конвейер «АвтоВАЗа» будет выпускать примерно по 200 Niva Legend в день. Что касается Largus, то суточные темпы сборки таких универсалов оцениваются в около 300 единиц.

Продолжится в июле и производство «барабанных» Lada Granta, которые начали собирать в этом месяце, однако объем их выпуска будет увеличен до 600 автомобилей в день. За упрощенные «вазовские» бюджетники сейчас просят от 678 тысяч 300 (кузов седан), 698 тысяч 300 (кузов лифтбэк), а также 705 тысяч 300 рублей (кузов универсал).

Если утекшая в Сеть информация окажется верной, суммарный суточный прирост сходящих с конвейера в Тольятти машин должен увеличиться по сравнению с июнем почти в 2,5 раза. Впрочем, пока это только планы.