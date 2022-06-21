Новый Москвич-2141 показали на неофициальных рендерах

В мае компания Renault передала на баланс Москвы завод в Текстильщиках, который в последствии был переименован в «Москвич». Согласно заявлению нового руководства предприятия, с его конвейера будут сходить сначала автомобили с ДВС, а впоследствии и электромобили. Независимые дизайнеры решили представить, как мог бы выглядеть возрожденный «Москвич-2141», опубликовав его рендерные изображения.

По версии авторов компьютерной визуализации, первой моделью возвращения легендарного бренда на российский рынок мог бы стать длинный ретро-седан, дизайн которого выполнять в стиле американских маскл-каров.

Кузов машины на рендерах нарочито выполнили широким с прямоугольной, вытянутой радиаторной решеткой, блоком C-образных «диодных» фар и оригинальными LED-фонарями.

Учитывая заявления главы Москвы о том, что разработать первые модели с нуля завод «Москвич» вряд ли будет способен, в качестве платформы для новинки могла бы выступить платформа одного из китайских автопроизводителей. Ходят слухи, что к проекту примкнет «поднебесная» марка JAC. Выпускать на первых порах возрожденный «Москвич-2141» могли бы из готовых машинокомплектов, поставка которых осуществлялась бы из КНР.

О том, какой могла быть техническая часть этой модели, остается только догадываться. По мнению дизайнеров, вместе с архитектурой завод «Москвич» мог бы позаимствовать у китайской JAC один из бензиновых «наддувных» моторов, агрегатированных МКПП или «автоматом».

Ранее сообщалось, что в качестве партнеров для «Москвича» помимо JAC рассматриваются «поднебесные» компании BYD и FAW.