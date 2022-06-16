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Названы российские автомобили, которые подержанными стоят дороже, чем новыми

От: Михаил Романченко
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Российское аналитическое агенство подготовило новое исследование, в ходе которого были определены самые ликвидные отечественные автомобили в первом квартале 2022 года. Причем в текущей рыночной конъюнктуре речь идет даже не о том, что машина сохраняет остаточную стоимость, а о ситуации, когда подержанный автомобиль оказывается дороже, чем несколько лет назад стоит новым. Такая аномалия сформировалась в РФ в связи с дефицитом машин, а также резким ростом их стоимости из-за остановки заводов.

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По информации издания «Автостат», самым выгодным для приобретения среди отечественных моделей в России в первом квартале 2022 года стал внедорожник Lada Niva Legend в 3-дверном исполнении.

Спустя 3 года после покупки (с первого квартала 2019 года) индекс остаточной стоимости этой модели составляет в среднем 129,8%. Автомобиль предложен только в одной комплектации – с 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 лошадиные силы, «механикой» и полным приводом.

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На второй строчке по показателю ликвидность расположился «вазовский» флагман Lada Vesta в версии с 1,6-литровым бензиновым 106-сильным агрегатом и роботизированной «пятиступкой». Индекс остаточной стоимости этой модели составляет 126,4 процента. 

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ТОП-3 замкнул ульяновский «рамник» UAZ Hunter с 2,7-литровым бензиновым агрегатом, выдающим 135 «сил», а также МКПП и подключаемым полным приводом. Спустя три года с момента покупки отечественный вездеход не только сохранил свою первоначальную цену, но и стал дороже на 24,7%. 

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