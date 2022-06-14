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Автомобили Lada оказались не нужны даже работникам «АвтоВАЗа»

От: Алексей Шмидт
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Спрос на автомобили Lada падает как среди простых покупателей, так и сотрудников компании «АвтоВАЗ», для которых предлагаются определенные преференции на покупку продукции завода. По информации одного из пабликов в социальной сети «ВКонтакте», работники предприятия перестали приобретать автомобили собственного производства.

Как пишет сообщество «Avtograd News», ссылающееся на собственные источники, представитель одного из тольяттинских дилеров Lada, участвующего в корпоративной программе «АвтоВАЗа», фиксируется внезапный отказ специалистов компании от покупки машин Lada. Причем речь идет даже о тех моделях, на которые предлагаются существенные скидки. 

На данный момент у дилера имеется определенный запас автомобилей Lada в нескольких вариантах технологических возможностей, однако их продажи идут со скрипом. По словам менеджера, по многим уже предзаказанным позициям наблюдаются множественные отказы. 

Напомним, совсем недавно «АвтоВАЗ» приступил к «антисанкционной» программе, в рамках которой начал производство упрощенных автомобилей. Первой моделью, которая попала под «опустошение оснащения», стала Granta.

Такие машины были лишены системы ABS, блока «ЭРА-ГЛОНАСС», подушки безопасности, однако сохранили электроусилитель рулевого управления, электростеклоподъемники, бортовой компьютер и аудиоподготовку с четырьмя динамиками.

В качестве двигателя в них используется 1,6-литровый «вазовский» 8-клапанник мощностью 90 лошадиных сил, работающий в паре с МКПП. Цены на импортозамещенные Granta, согласно информации одного из дилеров, будут начинаться от 675 тысяч 900 рублей. 

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