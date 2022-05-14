Новый кроссовер Toyota и Suzuki (конкурент Creta): известны новые подробности

Компании Toyota и Suzuki являются техническими партнерами уже несколько лет. Список общих моделей марок, являющихся клонами друг друга, впечатляет, включая не только новомодные кроссоверы, но и компактвэны, хэтчбеки и седаны. Так, например, Suzuki продает в странах ЕС гибридные модели, разработанные «Тойотой», а ее земляки благодаря сотрудничеству используют в качестве доноров для своих моделей Glanza, Urban Cruiser, Rumion и Belta автомобили самой «Сузуки». Вскоре количество общих моделей компаний расширится.

Оба бренда работают над новым кроссовером, которому предстоит стать конкурентом Hyundai Creta, Kia Seltos, Volkswagen Taigun и Skoda Kushaq. Для автомобиля еще не выбрали официальное название, поэтому пока проект проходит под кодовым наименованием D22.

Сроки его реализации обозначены – разработанная «Тойотой» и «Сузуки» модель появится в ближайшие несколько месяцев. Ее производством займется совместное предприятие обеих компаний в Индии.

Новый кроссовер уже вышел на первые тестовые испытания. Плотно закамуфлированные прототипы модели несколько раз замечали неподалёку от индийского завода Suzuki в штате Харьяна.

В основу кроссовера ляжет платформа Toyota. Причем пока не ясно, какая именно, но вариантов два – TNGA-B или DNGA (от Daihatsu). Обе архитектуры хорошо совместимы с различными типами кузовов, а также множеством вариантов трансмиссий, включая бензиновый, мягкий и полноценный гибрид.

Что касается дизайна новинки, то, по слухам, его могут выполнить с использованием стилистики глобальных моделей Toyota, таких как Corolla Cross, RAV4 и Yaris Cross. В таком случае «паркетнику» достанутся раздельные фары с двойными светодиодными ДХО и фирменная решетка радиатора. При этом Suzuki собственный вариант этой модели может подогнать под внешний облик вседорожника A-Cross, который, в свою очередь, представляет собой перелицованный кроссовер Toyota RAV4.

Появление новой совместной модели Suzuki и Toyota в России не рассматривается. Продавать ее будут только на рынках Индии и Азиатско-Тихоокеанского региона.