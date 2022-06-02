В Сети показали, как должен был выглядеть «Русский Прадо» от «УАЗ»

Новое поколение внедорожника «УАЗ Патриот» должно было стать прорывом для Ульяновского автозавода. Перспективный проект, анонсированный в начале 2019 года, должны были реализовать в течение нескольких лет, затратив на него по меньшей мере 7 миллиардов рублей. Но осуществить задуманное «УАЗу» не у далось. Внедорожник, окрещенный владельцем «Соллерса» Вадимом Швецовым «Русским Прадо», не увидел свет из-за финансовой стороны вопроса.

А теперь, когда речи о реализации проекта уже не идет, журналистам «Drom» удалось достать из закрытой базы «НАМИ» рендеры, демонстрирующие, как должен был выглядеть такой автомобиль.

Изображения «Русского Прадо» редакция популярного российского автомобильного издания «достала» из засекреченного архива, к которому на сегодняшний день нет доступа даже у большинства сотрудников института.

Фото: “Дром”

Еще на начальном этапе проекта сообщалось, что из внешних панелей актуального «Патриота» нетронутыми останутся только двери, передняя стойка кузова (A-pillar) и панели крыши. Практически так оно и вышло.

Как видно на цветных изображениях, новый внедорожник «УАЗ» должен был получить брутальный внешний облик с массивной передней частью кузова, в которой основной упор был сделан на сложной конструкции бампера. Вместе с ней изменению подверглась бы решетка радиатора и фары, а также капот и крылья, получившие широкие расширители арок.

Корма преобразилась бы не менее существенно, чем «передок», обзаведясь новыми фонарями, бампером, иной крышкой багажника и кожухом запасного колеса, ставшего прямоугольным. Кроме того, внедорожник действительно мог оказаться похож на японский Land Cruiser, с которым его изначально сравнивали, благодаря аналогичной форме заднего окна.

Серьезные перемены ожидались и в салоне внедорожника, который, если верить патентным изображениям, должны были выполнить с оглядкой на более дорогой сегмент чем, тот в котором представлен «Патриот». Внутри внедорожнику могла достаться мультимедийная система с «парящим» дисплеем, электронный стояночный тормоз и компактный селектор трансмиссии

Все работы по проекту прекратились в конце 2020 года. Как тогда заявили, «его положили в долгий ящик». С учетом нынешних реалий можно с уверенностью утверждать, что в вопросе «Русского Прадо» поставлена жирная точка.