Стала известна предварительная цена «пустой» Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» продолжает подготовку к дебюту так называемой «антисанкционной» версии бюджетника Lada Granta. Такие автомобили обещают начать собирать после простоя, вызванного дефицитом комплектующих иностранного производства. Ориентировочный срок их появления в продаже – середина-конец июня. А теперь дилеры Lada назвали ориентировочную стоимость упрощенной модификации.

Как сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники внутри дилерской сети Lada, точной информации об исполнениях «ободранной» Granta пока нет, но предполагается, что машина лишится системы ABS, блока экстренного реагирования в случае ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС», а также подушек безопасности и электростеклоподъемников.

Автомобиль может получить две комплектации, где первая будет представлять собой полностью «пустую» машину, а вторая сохранит ряд элементов оснащения предшественницы, включая электростеклоподъемники и электроусилитель рулевого управления.

В качестве двигателя в обоих вариантах упрощенной «Гранты» выступит 1,6-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 90 лошадиных сил.

Что касается цены, то источник называет цифру от 600 тысяч рублей. Для сравнения, на сегодняшний день самой доступной версией Lada Granta является комплектация Standard, за которую просят от 727 тысяч 900 рублей. Оснащение такой машины включает в себя одну подушку безопасности, систему ABS и блок «ЭРА-ГЛОНАСС».

Следующими моделями Lada, которые также переживут процедуру «упрощения», должны стать внедорожники Lada Niva и Lada Niva Travel. Их появление запланировано на середину-конец лета. «Пустая» Lada Vesta появится не раньше осени.