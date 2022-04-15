В России запатентовали конкурента Toyota Land Cruiser от Tank

Китайский автомобильный концерн Great Wall, владеющий брендами Haval и Tank, оформил патент на дизайн концептуального внедорожника Tank 700. Изображения автомобиля появились в выгрузке свежей базы Роспатента.

Официальный дебют «Танк 700», которому предстоит играть в том же сегменте, что и японским «рамникам» Toyota Land Cruiser, датирован апрелем 2021 года. «700-й» получил аналогичный нарочито грубый дизайн экстерьера, который использовался в проекте Tank 300. Он, кстати, запатентован в России еще с прошлого года.

Внедорожнику досталась ниспадающая линия крыши, 22-дюймовые колесные диски оригинального дизайна, интегрированные в кузов полосы задних фонарей и необычная оптика овальной формы с продолжением в виде декоративных «ресниц».

Интерьер Tank 700 патентовать не стали. Впрочем, если взглянуть на фотографии салона с презентации, то его главными особенностями были 4-местный салон с так называемыми «капитанскими» креслами, отделка с использованием элементов из алюминия и алькантары, а также четырьмя дисплеями, два из которых расположены на спинках передних сидений, одним на передней панели и еще одним на заднем центральном подлокотнике.

Агрегатная линейка Tank 700 не была рассекречена даже в рамках премьеры концепт-кара. По слухам, серийному внедорожнику достанется два бензиновых «наддувных» мотора рабочим объемом 2- и 3-литра, связку которым составит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода с возможностью блокировки сразу трех дифференциалов.

Сроки возможного появления Tank 700 на российском рынке остаются неопределенными. Товарный вариант внедорожника не дебютировал еще даже на родине. Если проект Tank все же будет реализован в России, то старт будет дан не с 700-го, а с младшей модели 300.