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В России запатентовали конкурента Toyota Land Cruiser от Tank

От: Алексей Шмидт
танк 700

Китайский автомобильный концерн Great Wall, владеющий брендами Haval и Tank, оформил патент на дизайн концептуального внедорожника Tank 700. Изображения автомобиля появились в выгрузке свежей базы Роспатента.

Официальный дебют «Танк 700», которому предстоит играть в том же сегменте, что и японским «рамникам» Toyota Land Cruiser, датирован апрелем 2021 года. «700-й» получил аналогичный нарочито грубый дизайн экстерьера, который использовался в проекте Tank 300. Он, кстати, запатентован в России еще с прошлого года.

Внедорожнику досталась ниспадающая линия крыши, 22-дюймовые колесные диски оригинального дизайна, интегрированные в кузов полосы задних фонарей и необычная оптика овальной формы с продолжением в виде декоративных «ресниц».

tank 700

Интерьер Tank 700 патентовать не стали. Впрочем, если взглянуть на фотографии салона с презентации, то его главными особенностями были 4-местный салон с так называемыми «капитанскими» креслами, отделка с использованием элементов из алюминия и алькантары, а также четырьмя дисплеями, два из которых расположены на спинках передних сидений, одним на передней панели и еще одним на заднем центральном подлокотнике. 

TANK 700 4

Агрегатная линейка Tank 700 не была рассекречена даже в рамках премьеры концепт-кара. По слухам, серийному внедорожнику достанется два бензиновых «наддувных» мотора рабочим объемом 2- и 3-литра, связку которым составит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода с возможностью блокировки сразу трех дифференциалов. 

tank 700 2

Сроки возможного появления Tank 700 на российском рынке остаются неопределенными. Товарный вариант внедорожника не дебютировал еще даже на родине. Если проект Tank все же будет реализован в России, то старт будет дан не с 700-го, а с младшей модели 300.

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