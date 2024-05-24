Внедорожник Tank 500 и кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max испытали на безопасность: результаты тестов удивили скептиков

Миф о том, что китайские автомобили небезопасны в последние годы опровергается многочисленными испытаниями таких машин у них на родине (организацией C-NCAP). Впрочем, есть те, кто не доверяет этим тестам, поскольку они проводятся в самой «Поднебесной», а значит могут быть ангажированными.

Накануне в Австралии состоялись краш-тесты большого 3-рядного внедорожника Tank 500 и семиместного кроссовера Tiggo 8 Pro Max (по протоколу безопасности ANCAP), которые в очередной раз доказали скептикам, что машины из КНР не уступают по безопасности своим аналогам из других стран.

Согласно отчету ANCAP, внедорожнику Tank 500 досталась максимальная пятизвездочная оценка в тесте. Кроме того, автомобиль похвалили за рекордный 93-процентный балл в строгих критериях защиты детей (благодаря системе CPD, не позволяющей забыть их в машине).

Остальные оценки «пятисотого» оказались следующими: 85% в категории «Защита взрослых пассажиров», 81 процент в категории «Уязвимый участник дорожного движения» и 84 процента в категории «Помощь в обеспечении безопасности на дороге».

Что касается кроссовера Chery Tiggo 8 Pro, то ему тоже присудили 5 звезд за безопасность из 5 возможных.

Кроме него такие же оценки в последнем тесте получили среднеразмерный «паркетник» Chery Tiggo 7 Pro, а также вседорожник Omoda 5 (в России Omoda C5).