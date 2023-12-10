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Самый дорогой и роскошный Tank сфотографировали перед премьерой

Такой внедорожник поступит в продажу уже в 2024 году

Текст: Алексей Шмидт
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Бренд Tank, которым владеет китайский автомобильный концерн Great Wall, продолжает активное расширение своей линейки внедорожников. На ее вершине должна расположиться модель с индексом 800.

Этот роскошный вездеход станет самым дорогим автомобилем в линейке компании и практически наверняка доберется до России. Накануне машину удалось заснять за несколько месяцев до официального дебюта.

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Автомобиль попал объективы фотошпионов в традиционном для еще не дебютировавшей машины камуфляже, скрывающем внешний облик внедорожника.

По фотографиям видно, что Tank 800 будет иметь очень большие размеры кузова, а также ряд деталей, которые все уже видели в одноименном концепт-каре образца 2021 года.

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У новинки «Танк» будет большая решетка радиатора, которую можно заметить даже сквозь маскировку, а также квадратные блоки фар с полукруглыми светодиодными дневными ходовыми огнями. 

Что касается отличий предсерийной «восьмисотки» от шоу-кара двухлетней давности, то они видны сзади. У близкой к товарной версии машины появились другие фонари и иная крышка багажника. 

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Подробностей о технической части машины пока практически нет, но китайские СМИ пишут о том, что машина получит под капот фирменную гибридную силовую установку Hi4-T.

В ее состав входят 3-литровый «наддувный» мотор V6, а также электромотор, интегрированный в 9-диапазонную автоматическую коробку передач. Максимальная мощность этой связки в «младшей» модели Tank 700 составляет 523 лошадиные силы и 850 Нм. 

Машину построят на модульной платформе D71, предусматривающей рамную конструкцию и пневмоподвеску, а также специальные стабилизаторы, управляющиеся электроникой. Это позволит сделать машину не только проходимой, но еще и комфортной для передвижения по асфальтовым дорогам. 

Премьера товарного варианта Tank 800 в «Поднебесной» должна состояться в начале этого года. 

Фото:Соцсети

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