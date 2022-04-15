В Сети показали изображения кроссовера Hyundai Kona нового поколения

Компания Hyundai работает над новым поколением кроссовера Kona. Его премьера запланирована на 2023 год, а продажи начнутся в начале 2024-го. Независимые дизайнеры одного из испанских автомобильных изданий решили показать, как будет выглядеть реформенный «паркетник».

Первая генерация «Коны» дебютировала в 2017 году, причем название модели в зависимости от страны было разным. К примеру, в Португалии автомобиль получил имя Kauai, а в Китае – Encino. В 2020-м году кроссовер пережил обновление, а теперь на подходе находится новое поколение.

Актуальный кроссовер Hyundai Kona

По информации испанских журналистов из издания «motor.es», пока проект новой генерации Kona проходит под внутризаводским индексом SX2. Прототипы будущего «паркетника» уже колесят по дорогам Южной Кореи, а также несколько раз попадались фотошпионам в Швеции. Взяв их снимки за основу независимые дизайнеры решили пофантазировать на тему дизайна модели.

Предполагается, что со сменой поколения Kona переживет существенные перемены во внешнем облике. Изменятся и его габариты – кроссовер станет чуть крупнее к своему предшественнику. Причем увеличится как длина и ширина, так и колесная база.

Как можно заметить на рендере, передняя часть «Коны» должна сохранить свой футуристичный дизайн, а также общие черты узнаваемого стиля. Впрочем, в некоторые его аспекты все же будут внесены изменения. Верхняя часть «передка» кроссовера по-прежнему будет иметь узкую светодиодную оптику, тогда как фары головного света окажутся уровнем ниже, а между ними расположится увеличенный «гриль» с «плетеным» рисунком.

О том, какие изменения ждут внутреннее убранство новой Kona, пока официально ничего неизвестно. По слухам, в салоне кроссовера предусмотрят новую мультимедийную систему с увеличенным дисплеем.

Что касается «техники», то компактный корейский вседорожник практически наверняка будет иметь несколько видов гибридных силовых установок (MHEV, HEV и PHEV), а также сохранит полностью электрический вариант. Для базовых исполнений предусмотрят 6-ступенчатую МКПП iMT, тогда как прерогативой «топовых» комплектаций станет 8-диапазонная АКПП. Дизельных моторов у новой Kona, скорее всего, не будет.