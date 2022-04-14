Lada Vesta Cross NG: появились фотографии версии с базовым салоном

Премьера новой Lada Vesta, получившей литеру NG (новое поколение), состоялась в феврале, однако продажи модели до сих пор не стартовали. Тем не менее, тестовые прототипы, лишенные какого-либо камуфляжа, стали все чаще попадать в объективы фотошпионов. Одну из таких машин на дорогах Тольятти заметили читатели паблика «Avtograd News».

Речь идет о седане Lada Vesta Cross NG, который в отличии от универсала SW Cross еще вживую не показывали. Его появление в качестве тестового подтверждает, что семейство сохранит прежний набор исполнений.

На одном из выложенных в Сеть фото можно заметить, что на передней панели автомобиля нет приподнятой зоны с вертикальным планшетом.

Эта опция станет прерогативой исключительно дорогих версий, а в комплектациях попроще покупателям предложат дисплей меньшей диагонали, выполненный в горизонтальной плоскости (его встроят в панель).

Официальных подробностей о технических изменениях в новой «Весте» пока не приводится, но уже понятно, что семейство сохранит текущую моторную линейку. В нее, напомним, входят 1,6 и 1,8-литровые двигатели мощностью 106 и 122 лошадиные силы соответственно, агрегатированные пятиступенчатой МКПП. Останется у «Весты» и 1,6-литровый 113-сильный агрегат Renault-Nissan, работающий в паре с вариатором фирмы Jatco.

Формально серийный выпуск модели уже идет, однако осуществлять его на регулярной основе из-за отсутствия многих комплектующих невозможно, что откладывает официальный старт продаж.