Цифровые приборы и «планшет» мультимедии Lada Vesta NG: первое видео

Премьера новой Lada Vesta, по неизвестной причине получившей к названию литеру NG (новое поколение), состоялась в конце февраля. Правда журналистам удалось оценить лишь экстерьер реформенной модели – техническую информацию и салон до сих пор не раскрыли. Впрочем, спустя почти месяц с момента дебюта в Сети появился видеоролик, демонстрирующий ряд внутренних особенностей модели.

В кадр попали цифровая комбинация приборов и экран мультимедийной системы, выполненный в форм-факторе вертикальный-планшет.

Предполагается, что показанный в видео автомобиль носит статус предсерийного и представляет собой «топовую» версию новой «Весты».

О том, что показанный в ролике автомобиль не является серийным говорит закрытая камуфляжем обивка дверей, характерная для прототипов. Подгонка и качество деталей в них может заметно отличаться от «товарных» образцов в худшую сторону.

Более простые исполнения семейства будут иметь аналоговые приборы, заимствованные у Renault Logan и Sandero третьего поколения. Причем головное устройство в них предложат в двух вариантах – 2 DIN (мультимедийная система с обычным экраном) или 1 DIN (простая магнитола).

Цены и комплектации Vesta NG пока не оглашаются, как и точные сроки выхода модели в продажу. Тем не менее, уже сейчас понятно, что автомобиль существенно подорожает к предшественнику. Тот, напомним, сейчас стоит от 1 миллиона 121 тысячи 900 рублей (РРЦ), прибавив по этому показателю с начала 2022 года 30%.