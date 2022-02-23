Лада Веста NG: что с ней не так?

Компания «АвтоВАЗ» наконец-то представила долгожданную новинку – обновленную Lada Vesta. Автомобиль дебютировал на специальном мероприятии в Москве, где о нем выяснились некоторые подробности. Что касается полноценной информации, то ее обещают раскрыть ближе к старту продаж, запланированному на март.

Пожалуй одной из главных претензий, которую можно предъявить «АвтоВАЗу» с реформенной «Вестой», касается ее обозначения. По непонятным причинам компания решила отойти традиционных наименований FL (фейслифт), использовавшихся при обновлении тех же Granta и Largus, окрестив семейство гордой литтерой NG (New Generation или «новое поколение»). Впрочем, масштаб изменений явно дотягивает лишь до слова «рестайлинг».

Что до самих перемен, то они не оказались кардинальными, и касаются по большей части внешнего облика модели – для Веста NG заявлена полностью светодиодная оптика, включающая в себя как фары на LED-элементах, так и «противотуманки» и задние фонари с аналогичной «начинкой». Вот только рассчитывать на все это световое многообразие можно будет лишь в самых дорогих комплектациях, а базовые версии так и останутся с «галогенками».

Из других экстерьерных изысков – более рельефные бамперы (для заднего придумали массивные бутафорские патрубки), а также несколько вариантов радиаторных решеток (с горизонтальными полосами для обычных седанов и универсалов, и ячейками для кросс-версий) плюс новый дизайн колесных дисков.

И на этом из более-менее существенных доработок всё!

«Вазовцы» даже не удосужились исправить давнюю претензию ко всем «Вестам» и перенести форсунки стеклоомывателей с капота на жабо, что с обновлением было реализовано даже в самой бюджетной модели Granta, но флагману оказалось не положено.

Между тем, владельцы дореформенных «Вест» уже посмеиваются и представляют, как будут модернизировать свои машины в условное «новое поколение», всего лишь заменив навесные детали и оптику.

Еще с прошлого года ходили слухи о том, что в новой «Весте» будет предложено расширенное опциональное оснащение, в которое войдет бесключевой доступ в салон. На премьере о нем не сказали ни слова, а учитывая, что перед журналистами выкатили «топовые» варианты машин, по всей вероятности рассчитывать на столь полезную систему, которая есть у всех конкурентов Vesta, уже не стоит. Пока же из подтвержденных нововведений заявлена лишь система контроля «слепых» зон, которая будет работать от дополнительных датчиков парковки в бамперах (что само по себе является весьма странным решением).

Переходим к салону, который «АвтоВАЗ» пока не показал, но как будет выглядеть интерьер «Весты NG» уже плюс-минус известно по собранным из базы «Роспатента» патентным изображениям, объединенным в общую картинку.

Как видно на ней, передняя часть салона Vesta NG, несмотря на множество новых деталей, включая другие рулевое колесо, щиток приборов, торпедо, блок-управления климатом и слегка модернизированные дефлектора обдува, сохранит прежний облик. Тем не менее, на определенные изменения рассчитывать всё же стоит, но они будут касаться исключительно «топовых» комплектаций. Для них, напомним, ранее неофициально заявили мультимедийную систему с дисплеем в виде вертикального планшета и цифровую панель приборов.

О «технике» модернизированной модели «АвтоВАЗ» также решил умолчать, хотя уже сейчас понятно, что изменений, тянущих хотя бы на полноценный рестайлинг не ожидается. Обновленное Одобрение типа транспортного средства и вовсе в разделе двигатели включает в себя всю прежнюю агрегатную линейку, которой комплектуется текущая «Веста».

Как бы ни называл фейслифтинговую «Весту» сам «АвтоВАЗ», полностью новой моделью она не станет. А вот где могут произойти существенные изменения, так это в цене. Само наименование «новое поколение» как бы готовит покупателей к тому, что рост прайса на модель будет соответствовать не фейслифтингу, а полноценной смене генерации.