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GAC обновил кроссовер GS3, который хотел поставлять в Россию

От: Алексей Шмидт
кроссовер GS3

В не столь далеком 2019 году китайская марка GAC планировала существенное расширение своей модельной линейки на российском рынке. Одно из новинок должен был стать «паркетник» GS3, который даже привезли на Петербургский международный автосалон. Предполагалось, что автомобиль поступит в продажу в России в 2020-м году, однако этого так и не произошло. Зато на родине GAC в «Поднебесной» GS3 уже пережил плановый рестайлинг.

Длина обновленного вседорожника GAC GS3 составляет 4350 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1660 мм. Колесная база равна 2560 мм. Таким образом, автомобиль окажется чуть крупнее Hyundai Creta, но расстояние между его осями меньше, чем у корейца.

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От той версии, которую привозили в 2019 году в Россию, реформенный GS3 отличается массивной «ниспадающей» радиаторной решеткой, иной пластикой переднего бампера с треугольными вставками по сторонам, а также новой оптикой. 

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В салоне за развлекательную составляющую будет отвечать 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы, объединенный в один кластер с виртуальной «приборкой». 

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Силовую установку GS3 обновление не затронет. Кроссовер, как и прежде, будет комплектоваться полуторалитровым турбомотором мощностью 169 лошадиных сил и 265 Нм крутящего момента. В базовом исполнении связку ему составит МКПП, а в более дорогих – 6-скоростная автоматическая трансмиссия. О системе полного привода – не сообщается.

На китайском рынке главными конкурентами реформенного GAC GS3 станут Changan CS35 Plus и Geely Binyue, известный в России под названием Coolray.

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